嘉義縣新塭變電所今晚輸出電力了 剩2.7萬戶停電

台電人員在高空作業架設臨時供電系統。（記者林宜樟攝）

2025/07/09 21:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風狂風造成嘉義縣布袋鎮新塭變電所「新塭-永華線」3座輸電鐵塔傾倒，是台電1977年賽洛瑪颱風後再度有多座輸電鐵塔傾倒，電桿更倒斷706根，影響嘉義縣曾經停電數高達25萬戶，台電公司力拚72小時復電，今晚7點47分完成臨時供電系統架設，從新塭變電所輸出電力，停電戶數到今晚9點剩2萬7087戶，不過，大量電桿倒斷，分歧線部分仍須待送電後逐步修復。

行政院長卓榮泰昨天傍晚視察新塭變電所時說，民眾最關心「何時復電」，台電公司正全力修復，臨時塔完工後將能陸續恢復供電，請鄉親給予一點時間。

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台電公司說，這次災害為鐵塔傾倒，大量電桿倒斷，極為罕見，從全國各營業區處調派人力到嘉義縣修復；新塭變電所鐵塔受損，影響義竹鄉及布袋鎮1萬多戶，必須先完成搶修，曾能送出低電壓的電力，修復方案為設立2座臨時角鋼桿及31座預力電桿，並使用導地線施工。

台電公司說，今晚7點47分完成臨時供電系統架設，輸出電力，讓停電戶逐步恢復供電，但因大量電桿倒斷，分歧線部分仍須待送電後逐步修復，沿海養殖池區域用電需求列為優先處理項目。

新塭變電所傾倒的輸電鐵塔。（記者林宜樟攝）

新塭變電所臨時電塔。（記者林宜樟攝）

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