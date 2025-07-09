今晚到明晨仍是降雨高峰 南部嚴防豪雨以上雨勢

定量降水預報6小時預報圖。（中央氣象署提供）

2025/07/09 21:09

〔記者林志怡／台北報導〕受到低壓帶及西南風影響，中南部地區近幾天大雨不斷。中央氣象署指出，氣象署今日傍晚已啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，今晚至明晨仍是降雨高峰，南部地區嚴防豪雨以上強降雨，苗栗以南地區也普遍有局部豪雨，其他地區易有大雨。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸指出，目前低壓帶自華南延伸至台灣東方海面，在此區域內容易有對流發展，加上西南風吹拂，迎風面地區容易有降雨發生，目前金門至台灣北部有對流系統發展，並有逐漸往南移動趨勢，西南風帶來的水氣則持續造成中南部地區有雨。

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謝佩芸表示，今日零時至20時10分，新竹以南各縣市普遍有200毫米以上累積雨量，已達到豪雨等級，且南投、苗栗累積降雨超過320毫米，已接近大豪雨水準，且下午前降雨較集中在南部山區，入夜後平地降雨逐漸增加，今日晚間至明天凌晨西半部仍易有雨。

此外，謝佩芸說，今晚至明晨降雨將往南移動，造成南部地區有明顯累積降雨，金門也有明顯雨勢，白天南部地區與金門降雨持續，北部、宜花地區降雨則趨緩，稍有空擋，但中午過後需注意午後雷陣雨帶來的局部較大雨勢。

中央氣象署預估，高屏地區今日至明日累積雨量可達400至600毫米，南投地區約300至500毫米，苗栗至嘉義多數地區累積雨量落在200至350毫米，其中台中至苗栗平地有機會接近400毫米，累積雨量相當可觀。

謝佩芸也提醒，今晚至明晨是降雨高峰，南部地區需特別留意豪雨以上降雨，苗栗以南地區有局部豪雨，其他地區則有大雨，進行災後復原需注意後續雨勢衝擊，且今、明兩天適逢西南部地區大潮期間，西南部沿海低窪地區在滿潮時段務必注意潮位較高，排水不易，山區則慎防坍方落石，用路提高警覺。

氣象署針對降雨重點提醒。（中央氣象署提供）

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