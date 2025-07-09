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    他衝壩頂苦等洩洪撲空！原來曾文水庫先從防淤隧道放水

    遊客聚集在壩頂，等待觀賞洩洪的壯觀場景。（記者吳俊鋒攝）

    遊客聚集在壩頂，等待觀賞洩洪的壯觀場景。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/09 21:04

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受「丹娜絲」與低壓帶、西南風等接力影響，全台規模最大的曾文水庫，上游降雨豐沛，今天迅速被「灌飽」，午後進行調節性放水，有遊客攜家帶眷直衝壩頂，等待開閘門洩洪的震撼場景，未料毫無動靜，原來是從防淤隧道放水，上面完全沒動靜，敗興而返。

    不過上游持續出現劇烈降雨，曾文水庫在今天晚間6點真的開啟閘門，增加溢洪道放水，且每秒高達650立方米，透過水利署南區水資源分署的現場監控鏡頭，畫面壯觀，但壩頂早已「人去樓空」，有遊客事後獲悉真的有洩洪，自己都哭笑不得。

    供灌二期稻作的曾文水庫，因對流發展旺盛帶來的明顯水氣，本月初的蓄水率已達8成左右，丹娜絲影響期間，水情又大進補，水位迅速飆升，昨晚已突破227.5公尺，距離現階段的滿水位僅差半米，今天的降雨更是猛烈，上午10點隨即「達標」，觀測到上游逕流將爆量湧至，南水分署再次啟動調節性放水。

    下午1點，先進行發電放水，每秒50立方米，南水分署評估上游進水狀況，2點許，今年首度啟動防淤隧道，合計每秒250立方米，由於集水區持續出現豐沛降雨，到了3點，提高防淤隧道放水量，連同發電放水，每秒達650立方米，遊客們事前收到訊息，特地調整行程，買票進場後，直衝壩頂等候。

    3點半的時候，壩頂的閘門仍無動靜，等不到洩洪的大場面，卻發現遠處的下游河岸旁，有隧道持續放流中，才知道自己沒搞清楚調節性放水的各種型態，李姓遊客指出，因為簡訊上提及每秒650立方米，以為會從溢洪道出水，專程帶著家人來觀看。

    南水分署會依照現況評估，提出放水量、放水時間、放水形式等建議，若降雨劇烈，集水區進水的濁度飆升，透過防淤隧道，兼具排砂功能，確保水庫安全也延長水庫壽命，並達到調降水位的目標；防淤隧道每秒最大可排放1000立方米左右，因此不見得每次較為大量的調節性放水，都要從壩頂上方開閘門。

    集水區降雨持續，晚間6點起，曾文水庫真的開啟閘門，增加溢洪道放水，連同防淤隧道放水與發電放水，合計每秒達1300立方米，到了8點，更提高至每秒1550立方米，但已天黑了；南水分署籲請下游居民遠離河岸，以策安全。

    下午時，曾文水庫仍未開啟溢洪道閘門進行調節性放水。（記者吳俊鋒攝）

    下午時，曾文水庫仍未開啟溢洪道閘門進行調節性放水。（記者吳俊鋒攝）

    下午時，曾文水庫先從防淤隧道進行調節性放水。（記者吳俊鋒攝）

    下午時，曾文水庫先從防淤隧道進行調節性放水。（記者吳俊鋒攝）

    到了晚間6點，曾文水庫開啟閘門，增加溢洪道放水。（南水分數署提供）

    到了晚間6點，曾文水庫開啟閘門，增加溢洪道放水。（南水分數署提供）

    到了晚間6點，曾文水庫開啟閘門，增加溢洪道放水。（南水分數署提供）

    到了晚間6點，曾文水庫開啟閘門，增加溢洪道放水。（南水分數署提供）

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