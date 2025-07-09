高屏2快國發會審查通過 屏東縣府：屏東端拚明年動土

行政院長卓榮泰今年3月視察高屏二快屏東端預定地。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/07/09 20:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高屏二快建設計畫今（9）日經國家發展委員會原則審查通過，屏東縣政府感謝各單位支持，並表示後續工程期間將協助用地徵收作業，加速屏東端工程進程，拚屏東端明（2026）年動土，促進產業帶動地方發展，以符屏東鄉親期盼。

屏東縣府表示，「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」東起屏東國道3號、行經台3東接高鐵左營站，未來可串聯國道7號，完工後擴大國3、國1高速公路路網服務範圍，落實嘉南高屏大南方新矽谷推動，也是未來台灣AI產業生態的核心，屏東作為南台灣S科技廊帶一員，於屏東端鄰近海豐農場、屏東熱博及農業科技園區等園區，提供屏東科學園區對外便捷交通運輸，提升屏東科技產業對外競爭力；同時也能增進高雄市及屏東縣兩地生活圈發展，提高屏中地區往返高雄的交通便利性。

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屏東縣府強調，屏東南北狹長，完善的公路交通網路相當重要，公路建設另有屏南快道是地方鄉親引頸期盼的重大交通建設之一，目前由交通部公路局辦理綜合評估暨環評作業，期盼交通部通路局加速相關作業期程；在屏北地區的台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程，全線則預計於2029年底完工。未來相關公路建設逐一完工後，可完善屏東地區公路交通路網，縮小城鄉差距與均衡區域發展，促進產業及觀光發展。

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