週四雨區擴大！中南部、東南部山區慎防豪雨

週四中南部及東南部山區，應慎防豪大雨。（資料照）

2025/07/09 22:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（10日）受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，台灣中南部及東南部山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，尤其南部山區有豪雨等級以上降雨發生機率；北部及澎湖、金門、馬祖地區則有短暫陣雨或雷雨；東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署預報，澎湖、金門、馬祖、東北部、東部山區及午後北部地區，都有局部大雨發生機率。連日降雨，山區活動要注意坍方及落石，加上適逢大潮，沿海低窪地區應防範局部積淹水，請多留意氣象署發布的相關即時訊息。另外，受低壓帶及西南風影響，苗栗到屏東、澎、金、馬、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，濱海活動請特別注意安全。

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溫度方面，週四各地高溫約27到31度；而離島的澎湖為陰短暫陣雨，約26到29度；金門為陰短暫陣雨或雷雨，約26到29度；馬祖為陰短暫陣雨或雷雨，約25到29度。

到於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末隨著太平洋高壓增強，及低壓帶逐漸遠離，台灣的天氣會相對再穩定一些，不過午後仍容易有熱對流發展的空間，部分山區及鄰近平地恐有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫也將逐漸回升，預測高溫普遍達32到35度，外出務必做好防曬、防中暑準備。

紫外線指數方面，週四宜蘭縣、連江縣為「過量級」；基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，北部稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週四各地將有陣雨或雷雨。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四北部稍易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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