中國紅衛兵大戰小草？ Threads瘋傳「MIC除草機」超兇語錄

有中國網友翻牆到社群平台Threads，無情狠嗆抱著「中國夢」的台灣網友，剽悍戰鬥力引發關注。（圖擷取自Threads，本報合成）

2025/07/09 23:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少台灣人深受抖音、小紅書等中國社群平台影響，充滿不切實際幻想，還故意嘲諷、貶低台灣不如中國，甚至揚言支持中共解放軍武統台灣。不過，有個中國網友翻牆到Threads，無情狠嗆抱著「中國夢」的台灣網友，剽悍戰鬥力引發關注。

Threads日前有「小草」發文指稱「台灣現在有文革」，還向中國網友請教相關應對辦法，反而引起大批翻牆或移民海外的中國網友痛斥。其中，中國網友「YZC」7日發文，列出1950年到2022年中國因為共產黨政權死了多少人的歷史紀錄，邀請小草網友們計算死傷人數，以及回答他們聲稱「台灣文革」造成多少台灣人死亡，「答不出来就是智商問題了哦。」

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貼文一出，引起不少台灣網友熱烈討論。「YZC」昨（8）日發文說，如果有任何小草在Threads發布「做中國夢」的貼文，歡迎大家去留言標註他，他會親自讓小草體會「Made in China除草機」。許多台灣網友見狀，好奇地輪流標註「YZC」，結果目睹他用各種直白且不帶重複的中國髒話、搬出中國現狀，以及按照小草的邏輯，狠狠砲轟小草們的發文，毫不留情又非常瘋狂的內容，吸引大批台灣網友圍觀。

不少小草氣得控訴「YZC」其實是青鳥、台派等人士偽裝的假帳號，認為他這番行徑有不單純目的，不過遭「YZC」反嗆，「中國人什麽時候溫文爾雅了嗎？你沒遇過小粉紅和戰狼嗎？我是它們的倒裝版，懂？」也有台灣網友擔憂，「YZC」恐怕又是一個故意反串台灣人，故意用嗆小草、支持大罷免等論調，敗壞台灣人形象的中國小粉紅，「YZC」則在今（9）日晚間發文回應這些質疑。

「YZC」強調，他是一個住在「牆內」的中國人兼紅衛兵，大約從2008年開始反共，了解中共手段的他，去年看了台灣立法院事件，知道中共對台灣統戰已滲透到一定程度，尤其是讓台灣被滲透成篩子的民眾黨，讓他聞到了「真正的文革」。網路的「矩陣效應」放大了他們的聲音，同時他們使用「仇恨」、「對立」、「造謠」、「誹謗」、「貼標籤」、扣帽子」等手法，正是中共打壓異己的「傳統手段」。

另外，「YZC」對於有台灣網友看到他的言論，而相信中國還有腦子清楚的中國人一事，嚴肅告誡，「你們還是要提防所有中國人，所有，不能因為遇到我這一個就放鬆警惕，不准你們台灣人犯聖母病！記住，是所有中國人！」也有台灣網友好奇詢問「YZC」，如何看待「小草」、「黃國昌」與「國民黨」？他則依序回應「紅衛兵」、「三姓家奴」與「共產黨」，還特別狠酸黃國昌是「做狗的宿命」。

據悉，「YZC」曾發文分享自己對中國小粉紅這群體如何免疫，並將其慣用話術進行5大分類，還揭露海外小粉紅如何利用「平權」、「女性主義」等議題，為自己的思想進行掩護與加工，甚至混淆事實與觀點，例如「我理解你的處境，但是民進黨為什麽去惹中國」。他還建議台灣人，遇到小粉紅請「以蛆待之」，因為它們毫無羞恥心、道德感、同理心等人類本性，並放鬆心態「玩」它們，切莫動氣動念。

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