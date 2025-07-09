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    客委會推在地食材再創新 攜手晶華酒店推出3道料理

    客委會推廣在地客家食材再創新，攜手台北晶華酒店推出「美人茶香映（無酒精香檳）」、「橙韻沙拉醬」及「梅香牛肉漢堡排」等3道特色料理。（客委會提供）

    客委會推廣在地客家食材再創新，攜手台北晶華酒店推出「美人茶香映（無酒精香檳）」、「橙韻沙拉醬」及「梅香牛肉漢堡排」等3道特色料理。（客委會提供）

    2025/07/09 20:38

    〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會推廣在地客家食材再創新，攜手台北晶華酒店推出「美人茶香映（無酒精香檳）」、「橙韻沙拉醬」及「梅香牛肉漢堡排」等3道特色料理，利用傳統客家在地料理與現代飲食結合，展現客食多元料理風貌，體現「在地食材、當代表現」的核心精神。

    客委會副主委邱星崴表示，客委會推動客家文化現代轉譯，透過跨界合作與創新形式，讓傳統客家食材與當代表現結合，賦予客食文化新生命。打造「客食Ha-Food」品牌正是希望打造出讓大眾能親近、理解並喜愛的客家飲食風格，進而帶動產業升級、文化傳承，甚至吸引年輕族群走入客庄體驗生活，讓民眾在品嘗客家美味的同時，透過空間環境來了解飲食背後的文化故事。

    晶華酒店副總經理羅明威則表示，晶華長期關注台灣這塊土地在地飲食文化的發展，十分榮幸能與客委會合作，攜手打造具文化深度與精緻美學的客家料理。這次與客委會合作研發的3道料理，是團隊花費大量時間嘗試與調整的成果，透過主廚團隊與客家元素的融合，讓餐飲不僅是味覺享受，更成為誘使民眾探索台灣多元文化的重要橋梁。

    美食節目主持人焦志方分享，自己長期關注台灣各地特色飲食，深知客家料理背後蘊藏的文化故事與職人精神。此次3道創新菜色不僅保留了食材原有的風味，更透過現代料理手法重新演繹，令人驚艷。他認為，這樣的文化再現與創意融合，正是當代飲食最動人的表現方式，也能讓更多年輕族群重新認識並親近客家文化。

    客委會推廣在地客家食材再創新，攜手台北晶華酒店推出「美人茶香映（無酒精香檳）」、「橙韻沙拉醬」及「梅香牛肉漢堡排」等3道特色料理。（客委會提供）

    客委會推廣在地客家食材再創新，攜手台北晶華酒店推出「美人茶香映（無酒精香檳）」、「橙韻沙拉醬」及「梅香牛肉漢堡排」等3道特色料理。（客委會提供）

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