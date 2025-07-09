週休3日但「工時拉長」？ 一票過來人曝支持原因

近幾年「週休3日」成為各國上班族的熱門議題。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2025/07/09 22:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近幾年「週休3日」成為各國上班族的熱門議題，台灣也曾有人呼籲政府試辦。有網友日前提出，若能週休3日，但是其餘工作日工時提高，不過公司讓員工可自行分配工作時間，好奇大家是否可以接受這種版本？貼文一出，立即掀起網友們熱烈討論，還意外釣出不少過來人分享公司實行後的心得。

該名網友日前在Dcard以「你會選擇週休3日嗎？」為題PO文，提到在滿足一周工作40小時的狀況下，假設公司允許員工自行分配上班時間，且公司就在家裡樓下不用通勤，大家是否想要選擇「一周上4天班，每天工作10小時，達到周休3日」？且每天上班時數不限，只要事情有順利做完即可。

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貼文曝光後，不少網友對此表示，「會啊，改成星期六日休息，星期三休一天，就只要工作星期一、二、四、五」、「太願意了，現在每天都不只8小時了，一天改10小時，最多最多就上12小時，有一天可以直接不來」、「我們公司就是這樣了啊，放假時間太多了，不知道要做什麼」。

另有網友持相反意見，「我每天都嘛上超過12小時」、「寧願一天只要工作4~6小時，其他時間根本專注不起來，都在摸魚或假裝上班」。

更有網友直呼，「工作時數比生活長根本不正常，一個禮拜7天就要做工作5天，還不算加班的部分，到底是工作為了生活，還是生活是為了工作」。

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