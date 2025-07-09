小資族想一年出國3次！ 網友曝錢非問題「這1點」是關鍵

小資族想一年出國3次，網友認為錢不是問題，能不能休假才是關鍵。桃機示意圖。（資料照）

2025/07/09 23:45

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕小資族想出國，得先考量荷包能不能撐得住。有網友稱，身邊許多朋友和自己收入相近，月薪約38K，每年卻能出國1至3次。她因此好奇問「每年出國一到三次的月薪」？貼文曝光後，引起網友熱議，並認為「有沒有假能放」才是關鍵。

有網友在Dcard以「每年出國一到三次的月薪」為題發文說，自己目前月薪38K，卻發現身邊許多收入相近的朋友，每年都能出國旅遊1至3次。她坦言，以目前的薪資來看，每次出國旅遊的負擔都不小，因此好奇問大家「每年可以出國1到3次的你們，月薪或年薪大概多少？每次旅行大概花多少錢？都去了哪些國家」？

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛分享，「大叔公司的年輕人多，也蠻愛出去玩的，一年2至3次的很多，日韓大宗，但我知道他們年薪50萬左右。某天好奇問一下才得知，他們去就不太買東西，單純機加酒，大多都拍拍照，純放鬆心情的」、「每次出國預算大約落在3到4w（5-8天），正常品質的旅遊，目前只有去過亞洲國家，一年1到2次」。

另有許多人認為「有沒有假能放」才是關鍵，「我反倒覺得請假才是問題欸」、「缺的不是錢，而是請長假的勇氣」、「錢小事啦，有沒有假期比較重要」、「學生時期家教+生活費一個月才三萬，也能一年出國3、4次，上班之後特休才7到10天，去個2次就沒假了」。

（情境照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法