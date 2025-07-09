為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏縣颱風農損已逾6000萬 香蕉占7成最嚴重

    丹娜絲颱風過境，屏東縣香蕉嚴重折枝、倒伏。（屏東縣政府提供）

    丹娜絲颱風過境，屏東縣香蕉嚴重折枝、倒伏。（屏東縣政府提供）

    2025/07/09 19:16

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕丹娜絲颱風造成南部嚴重農損，屏東縣統計至今（9）日下午5點，農損累計已逾6000萬元，以香蕉最為嚴重、占全部農損約7成。

    屏東縣府農業處表示，丹娜絲颱風造成屏東縣農作物災情目前還在統計中，截至今（9）日下午4點為止，各鄉鎮市公所陸續速報的作物災損，包括香蕉、番石榴、食用玉米、大豆、西瓜、洋香瓜、苦瓜、胡瓜、冬瓜、茄子、菜豆、毛豆、絲瓜、紅龍果、木瓜、一期水稻、其他蔬菜、農業設施、牧草及其他花卉等作物。

    受害作物品項共有21項，受損面積共969.37公頃，受損金額6004萬4000元，災情最嚴重為香蕉，共579.65公頃、受損金額達4198萬4000元，受損鄉鎮面積以萬巒鄉150公頃最大，其次高樹鄉98公頃。

    農業處說，大豆、苦瓜、胡瓜等作物依農業天然災害救助辦法規定的災害型天氣參數，先陳請農業部爭取公告農業天然災害現金救助。另屏縣漁業截至目前為止未有災情通報，再次呼籲各鄉鎮市公所，若有災情，請儘速依農業天然災害救助辦法及農產業天然災害救助作業要點辦理查報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播