屏縣颱風農損已逾6000萬 香蕉占7成最嚴重

丹娜絲颱風過境，屏東縣香蕉嚴重折枝、倒伏。（屏東縣政府提供）

2025/07/09 19:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕丹娜絲颱風造成南部嚴重農損，屏東縣統計至今（9）日下午5點，農損累計已逾6000萬元，以香蕉最為嚴重、占全部農損約7成。

屏東縣府農業處表示，丹娜絲颱風造成屏東縣農作物災情目前還在統計中，截至今（9）日下午4點為止，各鄉鎮市公所陸續速報的作物災損，包括香蕉、番石榴、食用玉米、大豆、西瓜、洋香瓜、苦瓜、胡瓜、冬瓜、茄子、菜豆、毛豆、絲瓜、紅龍果、木瓜、一期水稻、其他蔬菜、農業設施、牧草及其他花卉等作物。

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受害作物品項共有21項，受損面積共969.37公頃，受損金額6004萬4000元，災情最嚴重為香蕉，共579.65公頃、受損金額達4198萬4000元，受損鄉鎮面積以萬巒鄉150公頃最大，其次高樹鄉98公頃。

農業處說，大豆、苦瓜、胡瓜等作物依農業天然災害救助辦法規定的災害型天氣參數，先陳請農業部爭取公告農業天然災害現金救助。另屏縣漁業截至目前為止未有災情通報，再次呼籲各鄉鎮市公所，若有災情，請儘速依農業天然災害救助辦法及農產業天然災害救助作業要點辦理查報。

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