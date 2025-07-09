吃遍全台海味與米其林！台灣美食展8/1登場 預售票明開賣

2025年台灣美食展8月1至4日在台北世貿一館舉行。照為美食展邀主廚到展場示範料理。（台灣觀光協會提供）

2025/07/09 18:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年台灣美食展8月1至4日在台北世貿一館舉行。主辦單位台灣觀光協會表示，今年以「海鮮－鮮味款待」為主題，匯聚全台海味、新鮮食材、米其林必比登美食，並邀請各大名廚及職人展演，門票將於7月10日開賣，購買預售票可於展覽現場免費兌換「台灣海鮮地圖」海報，認識台灣各地海鮮漁獲。

台灣觀光協會邀請巴黎奧運台灣文化館視覺統籌團隊「三頁文」，呼應年度主題打造2025台灣美食展主視覺，展現台灣美食多元豐富景象。展覽規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」4大展區，匯聚生鮮食材、道地及異國料理，也能購買冠軍好物、伴手禮，品嘗米其林必比登推薦美食、購買五星飯店餐券，還能學料理。

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台灣觀協表示，今年邀請了更多米其林必比登推薦餐廳，包括台南謝掌櫃虱目魚海鮮粥、阿文米粿、鮮蒸蝦仁肉圓、博仁堂、田媽媽長盈海味屋、台中滬舍餘味、東勢牛稼莊、羅家古早味、膳馨民間創作料理、台北牛店精燉牛肉麵、麻糬寶寶等，讓觀展民眾一次吃遍必比登美食。參展星級飯店餐券住宿券最低下殺29折。

台灣觀協規劃海味廚藝秀及鮮蔬料理展演，邀請知名Youtuber「在家做生魚片」、「旗遇海味」主理人林昱濱、英國倫敦創業家大賽冠軍洪昭勝、中華美食交流協會理事長駱進漢、澎湖酒館「漁醺」、米其林必比登推介「Monsoon季風」主廚廖永勛、連3屆必比登推介主廚謝佳歆及高雄蔬食生魚片店「五郎時食」，帶來各式料理。

台灣觀協表示，7月10日起可至各通路以9折優惠購買180元預售票。7月26日至8月2日於北北基宜指定捐血點成功捐血可兌換門票，限量8000張，贈完為止。

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