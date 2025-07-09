恐出現颱風等級降雨！這些地區明天達停班課標準 高雄率先宣布

受到低壓帶和強盛西南風影響，氣象署預測10日天氣非常不穩定，中南部有大雨或豪雨發生機率，南部甚至可能出現豪雨以上的降雨。（資料照）

2025/07/09 19:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年侵台首颱丹娜絲雖然已遠離，減弱為熱帶性低氣壓，但台灣依舊受到西南風與低壓帶影響，各地有明顯雨勢，中央氣象署提醒明天（10日）將會是天氣最不穩定的一天。氣象署今天（9日）傍晚公布最新24小時雨量預測，有3地區已達停止上班、上課標準。高雄市政府已宣布，桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙等5個行政區，明天停止上班、停止上課

受到低壓帶和強盛西南風影響，各地有明顯雨勢，氣象署今天下午就預報，明天天氣最不穩定，將有短延時強降雨，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生，南部地區可能有豪雨以上降雨出現，其他地區也都有短暫陣雨，午後北部、東北部地區、東部山區可能有局部大雨。

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氣象署今傍晚5點啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，並公布最新24小時雨量預測，高雄市山區、屏東縣山區預估雨量達250到400毫米，台東縣山區雨量則估有150到250毫米，3地區已達「天然災害停止上班及上課作業辦法」中水災的停班停課標準。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。而目前高雄市府已率先宣布，明天桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙等5個行政區停班、停課。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，在未來24小時累積雨量預測，山區若達200毫米、平地350毫米，部分地區則是不分平地或山區皆以350毫米（連江縣為200毫米）為警戒值，且已致災或有致災之虞，可依氣象署預報或實際觀測宣布停班課。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今表示，氣象署啟動大規模豪雨作業，這已經和颱風警報同等級。稍早粉專也轉發最新24小時雨量預測圖指出，「今天夜晚至明天夜晚，南部地區有機會達到340毫米，如果雷雨帶發展更猛烈且持續，雨量有機會更可觀，平地總雨量上看500毫米、山區600毫米，可說是颱風等級的降雨，請做好防災準備！」

氣象署9日傍晚5點發布24小時雨量預測。（圖取自中央氣象署）

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