農業部公告天災救助品項地區 雲林未納全品項藍營不滿

丹娜絲風災台南、嘉義縣市的作物受損嚴重。（資料照）

2025/07/09 18:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災造成嚴重農損，農業部7日深夜公告台南市與嘉義縣市天災現金救助與低利貸款適用品項，8日深夜公告雲林、高雄、南投的天災救助等品項，國民黨認為是政治考量才未納雲林全品項，農業部今（9日）表示，相關品項都是經專家會議評估決定，絕無政治考量。

農業部7日迄今每天都加緊召開專家會議，即使在國內差旅費被藍白大砍2成下，農改場、農糧署等農業部所屬人員也積極到現場勘災，並接連舉行專家會議討論天災現金救助與低利貸款適用地區與品項，農業部並於7日主動公告首波天災現金救助與低利貸款地區為嘉義縣市與台南除稻米外全品項，8日主動公告雲林的多項農產品與南投香蕉，高雄、屏東香瓜、西瓜與毛豆外蔬菜納天災救助與低利貸款，因雲林未被列在首波，就引發藍營不滿。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，昨日深夜與今日專家會議都依照各地現勘結果、天氣參數、產物特性、產量等綜合評估，陸續公告災損嚴重的產業、區域及作物品項，絕對沒有政治考量，也強調過去天災救助損害情形是由地方政府提報到中央，為儘快協助農民復耕復建，農業部本次採主動公告，以節省行政流程，盡速讓農民拿到現金救助。

農業部也從7日起連續舉行專家會議，今天的會議由部長陳駿季再度主持，農業部表示，陳駿季在會中指示要讓農漁民有更多時間申報天災救助，以及放寬低利貸款條件，包括免息半年、提高貸款額度、延長寬緩期等，並要求所屬，針對本次嚴重損害的溫網室、漁船筏舷外機、增氧機等設施設備提供專案重建補助，以協助農漁民儘早復耕復養，維護生計。

農業部8日迄今公布的第二波天災救助品項與低利貸款地區為南投縣香蕉、雲林農產業-食用玉米、硬質玉米、高粱、香蕉、文旦、番石榴、非屬森林副產物之竹筍、塑膠布溫網室、水平棚架網室；林業-森林副產物-竹筍（麻竹、巨竹）、（林內鄉、古坑鄉）；嘉義縣牡蠣、魚塭養殖全品項、畜牧全品項；台南魚塭養殖全品項、畜牧全品項；高雄、屏東毛豆除外蔬菜、香瓜、西瓜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法