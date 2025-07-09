為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    奇美「聖誕週末」今年停辦 博物館：與丹娜絲風災無關

    奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/09 18:37

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受親子歡迎的奇美「聖誕週末」派對，6屆累計吸客40萬人次，已是台南觀光的熱門品牌活動之一，官方網站卻宣布今年暫停舉辦，各界猜測可能與中颱「丹娜絲」造成災情所致，博物館強調「沒有直接關係」，主要是設備更新與內部空間修繕等原因。

    每逢12月登場的奇美博物館聖誕週末活動，2019年開辦，歷屆都吸引6、7萬人次造訪，大小朋友都很喜歡，今天官宣停辦，讓粉絲們錯愕不已。

    由於丹娜絲讓博物館的戶外園區受損嚴重，樹木傾倒、枝幹折斷，落葉滿地，仍在復建中，外界一度認為風災可能是停辦週末聖誕的原因。

    奇美博物館表示，移至都會公園全新開幕迄今已逾10年，為提升觀展品質，近期將展開局部修繕，以及設備更新等作業，2025的聖誕週末得「喊卡」，一切進程，都在丹娜絲來襲之前就已規劃，活動停辦，與颱風無直接關係。

    館方也感謝大家一直以來的支持與關注，對於今年聖誕週末暫停辦理造成不便，敬請見諒，若有疑問，歡迎洽詢客服專線：06-2660808。

    奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館的聖誕週末活動，每年都有不同的主題趴，深受親子喜愛。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館的聖誕週末活動，每年都有不同的主題趴，深受親子喜愛。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播