台中霧峰暴雨狂灌！ 道路淹水成小河 民宅水深20多公分

台中霧峰今天下午下暴雨，四德路有民宅淹水，民眾滿是無奈。（霧峰公所提供）

2025/07/09 18:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中整天大雨不斷，霧峰區下午雨勢變大，包括新埔路、四德路、丁台路都變成一片汪洋，除汽機車經過濺起陣陣水花，還有機車拋錨，其中四德路還有民宅，家中淹水達20多公分，霧峰公所已經請里長和民眾前來公所載沙包擋水。

台中霧峰今天下午下起大雨，排水不及下，包括四德路、丁台路、新埔路等路段全都淹成水鄉澤國，除汽車、貨車經過濺起巨大水花，不少機車也冒險涉水而過，不過有機車疑似因此拋錨倒在路邊。

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霧峰區長張慶庸表示，下午2點過後雨勢變大，包括四德路、丁台路都傳出路面淹水，四德路並有民眾家中淹水約20公分，接獲里長通知前往淹水地點勘災，待天氣好轉將通知市府建設局進行改善，目前也開放里長、民眾到公所領取沙包擋水。

台中霧峰下大雨，丁台路排水不及淹水，貨車經過濺起水花。（擷取自「霧峰人俱樂部」）

台中霧峰下大雨，丁台路排水不及淹水，機車騎士冒險通過。（擷取自「霧峰人俱樂部」）

台中霧峰今天下午下暴雨，新埔路淹成水鄉澤國，有機車疑似拋錨倒在路邊。（擷取自「霧峰人俱樂部」）

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