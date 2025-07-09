以12強棒球賽球迷帶國旗為例 識讀中國補充教材今年9月上路

我國於去年11月24日在12強世界棒球賽拿下冠軍。（資料照）

2025/07/09 18:33

〔記者林曉雲／嘉義報導〕總統賴清德17條國安策略包括加強「識讀中國」教育，教育部長鄭英耀今（9）日在全國教育局長會議後受訪表示，教育部已完成13篇識讀中國補充教材。教育部主秘林伯樵說明，114學年、今年9月開學陸續上路，配合現行108課綱使用，由老師決定如何融入國文、社會、綜合活動等課程。

林伯樵也表示，識讀中國補充教材內容會聚焦於國際現勢、國家主權及認同、媒體判讀等跨域議題，結合時事以培養學生思辨與素養能力，以國際體育賽事來說，例如去（2025）年世界12強棒球賽可作為切入點，我國拿下世界冠軍，比賽中有球迷帶大型國旗加油，不少民眾討論台灣隊或中華隊的隊名標示、國家認同與主權表達等，協助學生從生活情境中了解國際處境與歷史脈絡。

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本報於6月24日獨家披露教材最新進度，補充教材特別突顯兩岸制度及文化差異，強調媒體識讀及鞏固國家認同。林伯樵今日表示，今年暑假已展開社會科老師相關研習。

林伯樵說明，識讀中國教材屬於補充教材，非獨立課程亦非強制指定教材，而是配合現行課綱使用，融入國文、社會、綜合活動等課程，以「識讀中國」、「國家認同」、「媒體素養」為核心主題，目前已經完成13篇初稿並通過初審，正在依據審查意見進行修改。

此外，林伯樵說明，教師可以依教學需求自行決定是否使用識讀中國教材，不使用教材也不會有懲處或影響，因教材屬於補充性質，不列為統一考試範圍，但與教材主題相關之時事議題、素養題型早已存在於教學與評量中，老師可依專業判斷，自行決定是否將其納入教學與評量範圍。

林伯樵說明，教材會採取滾動修正，也鼓勵老師長期加入新素材、案例或文案，使教材將可逐年擴充與更新；另邀請教師社群參與研發，透過試教回饋、教學演習與教師共備方式，建立有生命力的內容平台；並可能擴及其他素養主題：如媒體素養、民主法治、數位公民等，納入未來教材的發展方向。

教育部長鄭英耀（左二）今日在全國教育局長會議後受訪表示，教育部已完成13篇識讀中國補充教材。教育部主秘林伯樵（右一）說明，今年9月114學年上路，並舉12強棒球賽為例。（記者林曉雲攝）

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