為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    以12強棒球賽球迷帶國旗為例 識讀中國補充教材今年9月上路

    我國於去年11月24日在12強世界棒球賽拿下冠軍。（資料照）

    我國於去年11月24日在12強世界棒球賽拿下冠軍。（資料照）

    2025/07/09 18:33

    〔記者林曉雲／嘉義報導〕總統賴清德17條國安策略包括加強「識讀中國」教育，教育部長鄭英耀今（9）日在全國教育局長會議後受訪表示，教育部已完成13篇識讀中國補充教材。教育部主秘林伯樵說明，114學年、今年9月開學陸續上路，配合現行108課綱使用，由老師決定如何融入國文、社會、綜合活動等課程。

    林伯樵也表示，識讀中國補充教材內容會聚焦於國際現勢、國家主權及認同、媒體判讀等跨域議題，結合時事以培養學生思辨與素養能力，以國際體育賽事來說，例如去（2025）年世界12強棒球賽可作為切入點，我國拿下世界冠軍，比賽中有球迷帶大型國旗加油，不少民眾討論台灣隊或中華隊的隊名標示、國家認同與主權表達等，協助學生從生活情境中了解國際處境與歷史脈絡。

    本報於6月24日獨家披露教材最新進度，補充教材特別突顯兩岸制度及文化差異，強調媒體識讀及鞏固國家認同。林伯樵今日表示，今年暑假已展開社會科老師相關研習。

    林伯樵說明，識讀中國教材屬於補充教材，非獨立課程亦非強制指定教材，而是配合現行課綱使用，融入國文、社會、綜合活動等課程，以「識讀中國」、「國家認同」、「媒體素養」為核心主題，目前已經完成13篇初稿並通過初審，正在依據審查意見進行修改。

    此外，林伯樵說明，教師可以依教學需求自行決定是否使用識讀中國教材，不使用教材也不會有懲處或影響，因教材屬於補充性質，不列為統一考試範圍，但與教材主題相關之時事議題、素養題型早已存在於教學與評量中，老師可依專業判斷，自行決定是否將其納入教學與評量範圍。

    林伯樵說明，教材會採取滾動修正，也鼓勵老師長期加入新素材、案例或文案，使教材將可逐年擴充與更新；另邀請教師社群參與研發，透過試教回饋、教學演習與教師共備方式，建立有生命力的內容平台；並可能擴及其他素養主題：如媒體素養、民主法治、數位公民等，納入未來教材的發展方向。

    教育部長鄭英耀（左二）今日在全國教育局長會議後受訪表示，教育部已完成13篇識讀中國補充教材。教育部主秘林伯樵（右一）說明，今年9月114學年上路，並舉12強棒球賽為例。（記者林曉雲攝）

    教育部長鄭英耀（左二）今日在全國教育局長會議後受訪表示，教育部已完成13篇識讀中國補充教材。教育部主秘林伯樵（右一）說明，今年9月114學年上路，並舉12強棒球賽為例。（記者林曉雲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播