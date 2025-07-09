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    高鐵延伸宜蘭環評初審通過 地方促縣府加速高鐵特區都計案

    支持高鐵延伸宜蘭的民眾及團體在環境部外聚集，呼籲政府儘快完成環評，興建高鐵帶動宜蘭發展。（記者陳志曲攝）

    支持高鐵延伸宜蘭的民眾及團體在環境部外聚集，呼籲政府儘快完成環評，興建高鐵帶動宜蘭發展。（記者陳志曲攝）

    2025/07/09 18:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案環境部今舉行第2次初審會議，經過6小時討論，最終通過初審，將送大會審查。率團北上聲援高鐵案的民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌欣慰指出，「這是宜蘭建設一重大進展」，盼縣政府加速辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，和中央一起打拚地方建設。縣府回應，月底前若順利決標，預計年底前就會送交縣都市計畫委員會審議。

    高鐵延伸宜蘭案今天通過環評初審，不過正反雙方仍聚焦高鐵與北宜直鐵數據估算上的差距攻防，評委最後要求，開發單位交通部鐵道局，除強化施工及營運期間累積性交通影響的評估外，也要重新檢核全案涉及的旅行時間、經濟效益及發車班次等資訊，並在8月31日前補正資料送至環境部。

    今早率團北上力挺高鐵案的民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌，下午接獲初審通過消息後指出，地方引頸期盼高鐵東延，完成全國高鐵網最關鍵一哩路，如今初審通過也代表全案有了重大進展，相信未來計畫審查及後續工程進度，均能如期推展。

    他說，高鐵東延不只是地方建設，而是國家運輸系統完成度、區域發展公平性與政策決斷力的試金石，希望中央繼續堅定推動，也盼宜蘭縣府加速宜蘭高鐵特區都計案，攜手中央讓高鐵延伸宜蘭案早日啟動，帶動區域發展。

    「爆速前進！」宜蘭縣府建設處坦言，縣府受託鐵道局辦理高鐵特區都計案，時程進展均以最快速度進行，一般均是1年規劃，但全案朝半年目標努力，7月10日招標公告截止，預計月底前決標，今年底送縣都委會，明年6月送內政部都委會審議，委辦經費約9717萬元，預計以420公頃規劃，希望特區預留景觀軸線，讓宜蘭站成為全國唯一可以看到海的高鐵站。

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