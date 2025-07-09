中小學5年後現教師退休潮 教育部祭獎金招科技人轉跑道

中小學傳教師荒，教育部長鄭英耀（中）今日回應表示，5年後預計將湧現教師退休潮，教育部會全力快速培育多元優質師資人才。（記者林曉雲攝）

2025/07/09 18:16

〔記者林曉雲／嘉義報導〕 全國中小學傳出教師荒問題，尤其校長及主任行政職更難找人。教育部長鄭英耀今（9）日在全國教育局長會議後說明，1998年是上一波中小學教師退休潮，大量補足國高中老師，以一個世代30年估算，接續退休潮應該是5年後、2031年，教育部會全力快速地培養多元優質的師資人力。

其中，因台灣科技產業旺盛，為補足高職及STEM師資，鄭英耀表示，教育部鎖定科技產業專業人才，50歲後如想轉換跑道從事人才培育當老師，教育部推動新師資引進機制，另也鼓勵退場大學的理工科老師轉任高中職STEM技職老師，為鼓勵這些科技人才轉到中小學任教，教育部將以獎金提供誘因。

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各縣市近日舉辦教師甄試，部分縣市教育局處在全國教育局長會議中提案，希望提高教師接任行政職務誘因，也有民間單位提議，希望在AI時代中，能用更有效率的方式，例如AI公文助理協助行政減量。

鄭英耀表示，AI中文語料庫逐漸豐富，但涉及法令規章的文字必須嚴謹，AI在措辭上恐仍未能精準到位，要採用AI公文助理，還需要繼續努力，不過對於共通普遍問題，AI應該會提供幫助。

至於學校面臨「原水流失、活水不來」教師荒困境，教育部師藝司長武曉霞說明，近5年師資生取得教師證首年即當老師比率逾6成，而近3年教師非退休離職，留職停薪70人、其他因素240人；114學年國小職前師資生名額增量約160 名，特教約120 名，中等類科在自然領域、科技領域及部分 技術群科（機械群、電資與電子群、土木與建築群、化工群等），職前增量名額約300名，另擴大各類科學士後教育學分班開班數量，114學年招收約1300人為去年的8倍。

此外，武曉霞表示，教育部開設「技術型高級中等學校專業群科教師公費專班」及「原住民國小師資培育公費專班」，114學年台灣師範大學以公費培育 技高工業類科（機械群、動力機械群、電機與電子群）專長師資；114至117 學年屏東大學辦理原住民國小師培公費專班。

鄭英耀表示，考慮偏鄉及原住民教育需求，除了增開學士後學分班及實驗教育師培等，對於小學老師包班制推行課程設計，例如屏東大學和台中大學開設包班制小教師資培育。

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