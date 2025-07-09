颱風天玩SUP 觀光署：有法可管可罰

新北市新店區8日發生民眾划立式划槳（SUP）溺水案件，新北市消防局派員前往搜救，橡皮艇遭沖翻。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/09 17:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市新店區昨天（8日）發生民眾划立式划槳（SUP）溺水案件，造成溺水當事人、1名消防、1名義消共3人死亡。溺水案件發生時，尚在丹娜絲颱風海警期間，對於SUP管理機制，交通部觀光署副署長黃勢芳說明，水域遊憩管理為屬地主義，將權責交由該區主管機關，違者可依觀光條例裁罰；此案也與水利法、災害防救法相關，有法可罰。

新北市消防局昨派員前往新店區廣興橋下方瀑布救溺，但該處水域受丹娜絲颱風外圍環流影響，水勢湍急、暗流洶湧，加上颱風山區降雨，水文改變，導致穿著救生衣的消防員操船搜救時也翻覆。

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黃勢芳指出，該案場域主管機關為經濟部，水域遊憩活動管理機關為新北市政府。經濟部轄下的台電桂山發電廠，有設置警示告示牌，善盡告知義務提醒民眾勿進河床，勿於該流域遊憩戲水；發電廠並依據水利法，訂定水庫蓄水範圍使用管理辦法等，公告劃有限制民眾進入的活動區域，若要進場從事水域、水面活動需事先申請，未經許可得依水利法第93條處2500元至5萬元罰款。

黃勢芳說明，桂山發電廠經評估後，若需水域遊憩活動管理機關配合辦理該區域禁止水域遊憩活動公告，新北市政府可依水域遊憩活動管理辦法規定，公告禁止水域遊憩活動區域。違反公告於禁止區域水域遊憩者，可依發展觀光條例裁罰，非營利性質者由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；具營利性質者處5萬元以上、20萬元以下罰鍰。

另於颱風警報發布期間，地方政府亦可於成立災害應變中心時，依災害防救法第30條規定劃定警戒區域；未取得臨時通行證而進入者，可依同法第55條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

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