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    台中海線淹水盧秀燕勘災 要求以家戶不進水為原則

    台中市長盧秀燕結束石岡行程後，立即趕赴海線勘災。（市府提供）

    台中市長盧秀燕結束石岡行程後，立即趕赴海線勘災。（市府提供）

    2025/07/09 18:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市海線的沙鹿、龍井及大雅區今天部分道路仍有積水，市長盧秀燕前往海線勘災，強調家戶第1優先，優先掌握家戶狀況，以家戶不進水為原則，更指示各局處持續加強戒備防範；市府也將針對道路退水較慢地段優先施作改善。

    中央氣象署發布豪雨特報，中市今天海線的沙鹿、龍井及大雅區部分道路有積水，建設局與水利局啟動災害三級應變中心，並派遣人員機具處置警戒。

    民政局表示，台中市海線地區因強降雨導致多處積水情形，共造成13處民宅局部積水，包括沙鹿3戶、清水4戶、梧棲3戶及龍井3戶，除清水區南社路1戶緊鄰魚塭，因逢間歇性大雨及潮汐影響，目前現場積水尚未消退，其餘12戶在中午前均已退水。經現場評估協助撤離清水1戶2人前往依親、沙鹿1戶由家人接回安置。

    建設局指出，今日上午沙鹿區、龍井區及大雅區雨量達每小時60毫米，造成部分道路短暫積水，建設局淹水監測器觀測即時監測到有積水情形後，立即派員至現場處置警戒，雨勢減小後積水迅速消退；另神岡區堤南路（國1下方涵洞）積水約20公分，現場配置抽水機立即啟動，並派員警戒讓車輛維持通行。

    建設局表示，台中市車行地下道目前計16座，皆已完成機電設備及抽水設備測試運轉，並以智慧應用監視器及水位感測器，可隨時遠端監控地下道水位。

    水利局表示，目前全市已完成排水系統清疏超過503公里，另環保局清疏水溝達423公里，維持排水暢通。

    此外，水利局已盤點並掌握轄內清水、梧棲、龍井、烏日、南屯等16處低窪易淹水地區，轄內5座大型與5座簡易抽水站總抽水能量達34.3CMS，約可在5分鐘內排除4座標準游泳池水量。另市內設有24座滯洪池，可提供約41.1萬立方公尺滯洪空間。

    台中市長盧秀燕（右）至海線勘災。（市府提供）

    台中市長盧秀燕（右）至海線勘災。（市府提供）

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