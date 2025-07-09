宜蘭海岸擬設14風機恐衝擊濕地生態 五結鄉長開第一槍反對

宜蘭五結及蘇澳海岸線擬設14部風機，外界擔心破壞蘭陽溪口（如圖）國家級重要濕地的自然生態。（陳樹德提供）

2025/07/09 18:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線，被民間業者相中要成立風力發電廠，設14部風力發電機（風機），設置地點鄰近蘭陽溪口國家級重要濕地與蘇澳無尾港水鳥保護區，引發鳥界人士憂心忡忡。五結鄉長沈德茂今天（9日）開出第一槍，表達反對立場。

這項宜風陸域風力發電計畫，開發單位宜風電力股份有限公司籌備處，要設14部風機、陸域輸電線路及升壓站，單機裝置容量估計3到7MW（百萬瓦），14部最大總裝置容量98MW。依此換算，每部風機每小時發電量3000到7000度。

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由於設置地點鄰近蘭陽溪口及蘇澳無尾港，鳥界擔心破壞鳥類棲地生態。宜蘭縣野鳥學會總幹事陳樹德說，蘭陽溪口與蘇澳無尾港都是國內重要水鳥棲地，五結鄉到蘇澳鎮的海岸防風林，也是候鳥渡冬棲息路線，在此設風機一定會對自然生態造成影響，建議主管機關審慎評估。

五結鄉長沈德茂說，五結鄉季新村海岸線附近有不少住家，風機產生的噪音與風飛砂，恐影響當地居民生活品質，他持反對立場，希望環境部與宜蘭縣政府嚴格把關。

宜風電力專案開發總監謝智超回應，全案仍在規劃前期階段，將委託專家作環境調查，提出因應對策，若通過環境部環評審查，還要取得地方政府籌設與施工許可，預計8、9月間召開地方說明會，聽取居民意見，作為修訂興辦計畫的參考。

宜風陸域風力發電計畫位置示意圖。（圖擷取自環境部官網）

宜蘭海岸線設立風力發電廠計畫，五結鄉長沈德茂開出第一槍，表達反對立場。（記者江志雄攝）

蘇澳無尾港也是重要的鳥類棲地。（記者江志雄攝）

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