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    相當於小水庫！「草嶺堰塞湖」下游3縣市警戒隨時撤離

    雲林古坑草嶺堰塞湖蓄水量相當於一個小水庫。（蘇大昆提供）

    雲林古坑草嶺堰塞湖蓄水量相當於一個小水庫。（蘇大昆提供）

    2025/07/09 17:57

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑草嶺村因土石崩落，阻斷清水溪河道形成堰塞湖「草嶺潭」，經水利署四河分署、古坑公所及縣府會勘，四河分署表示，堰塞湖目前蓄水量相當於一個小水庫，除了發布警戒外，已通報雲林、嘉義、南投縣政府及相關單位預為整備，隨時做好疏散撤離的準備。

    四河分署說，丹娜絲颱風侵台，清水溪上游出現豪雨等級降雨，昨傍晚古坑鄉清水溪河岸土石滑落阻礙水流，形成堰塞湖，獲報後立即成立緊急應變小組，並通知地方政府及相關機關加強警戒，成立堰塞湖調查小組前往現地勘查。

    四河分署副分署長張朝恭表示，經現場調查研判，堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、體積約215萬立方公尺、蓄水量約2245萬立方公尺、蓄水面積約62公頃，另考量堰塞湖潰壩不確定性，所以加強下游河道工程及相關民眾進出管制。因堰塞湖壩體位於人員機具無法到達深槽峽谷地形，考量整體安全，將持續監控堰塞湖壩體穩定狀況及河道水位變化情形。

    四河分署指出，已於今日下午1點30分發布警戒，同時通報雲林、嘉義、南投縣政府及相關單位預為整備，若有必要建請依據「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序」辦理必要措施。

    四河分署今與雲林縣府、古坑公所上山勘查，將持續監控堰塞湖壩體穩定狀況及河道水位變化情形。 （圖由四河分署提供）

    四河分署今與雲林縣府、古坑公所上山勘查，將持續監控堰塞湖壩體穩定狀況及河道水位變化情形。 （圖由四河分署提供）

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