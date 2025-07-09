丹娜絲重創台南 總舖師、將軍吼活動延期

丹娜絲颱風重創台南，原訂7月舉辦的將軍吼、 夏季辦桌活動將延期舉辦。圖為將軍吼活動。（圖由南市觀旅局提供）

2025/07/09 17:20

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，為了配合復原工作，台南市觀旅局今天宣布，原訂於7月13日舉辦的「台南總舖師四季辦桌」活動，以及7月19至20日的將軍吼活動將延期舉辦。

另外，安平馬公觀光交通船「雙吉福氣輪」原訂7至8月週二及週五開航，因受颱風影響，機械設備正進行維修中，暫時停航，有購票者可辦理退票，依據維修進度推估預計7月18日復航，正確復航時間將另行公告。

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南市觀旅局表示，因丹娜絲颱風影響，台南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區受強風豪雨侵襲，目前仍在復原整理中。原訂預計於近期辦理的「台南總舖師四季辦桌‧夏季場」、「2025台南夏日音樂節─將軍吼」及「安平─馬公」觀光交通船開航，將延期辦理並另行公告。

觀旅局表示，四草大眾廟以及四草綠色隧道，目前廟方正積極清潔環境、整理河道，原訂本週日（7月13日）於四草大眾廟舉辦的「台南總舖師四季辦桌‧夏季場」將延期舉辦，將視活動場地整備完善情形，另行公布活動舉辦日期。此次已購票民眾，可延至夏季場活動舉辦日使用或全額退票，並將視退票數量同步於ibon系統釋出提供民眾訂購。

至於，已邁入第14年的將軍吼活動，為維安全及場地整理，原訂7月19至20日於將軍漁港辦理的將軍吼活動將延期舉辦。此外，凡已購買遊程或接駁車服務的民眾，可選擇配合活動延期使用或跟購票單位申請全額退票。

台南總舖師四季辦桌‧夏季場延期公告。（圖由南市觀旅局提供）

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