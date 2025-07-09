高屏2快建設計畫通過 高市盼加速推動、完工

國發會今（9）日審查通過「高屏2快」建設計畫，預計最快2032年完工。（高雄市交通局提供）

2025/07/09 17:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕國發會今（9）日審查通過「高雄—屏東間東西向第2條快速公路（高屏2快）」建設計畫，預計最快2032年完工，高雄市政府今出席感謝中央支持南部重大交通建設，並期盼中央加速推動，讓高屏2快與國7早日完工。

高屏2快為銜接國道3號、國道7號與國道1號的關鍵路廊，全長22.6公里，起自高雄左營區高鐵路、迄點銜接屏東縣國道3號九如長治路段，沿線設有8處交流道，建設總經費為983.87億元，預期通車後將紓解國道1號末端壅塞與減輕台1線、台88線負擔，可望健全大高屏北區高快速公路系統的路網功能及提升南部整體交通網絡效率。

請繼續往下閱讀...

高雄市政府表示，本案審查通過，對南部半導體S廊帶產業動線及高雄港洲際貨櫃中心運輸作業具有重要意義，及中央對高屏地區交通與產業發展的大力支持，後續在地溝通與用地取得、都市計畫變更等方面，市府會積極協助交通部公路局，以加速工程進度。

高市府於會中也提出2項建議，包含應加速高屏2快速建設期程，讓國道7號及國道1號能共同發揮路網效益，並在後續規劃設計一併研議增設國道1號系統南向匝道。市府將全力協助各建設間介面整合及與在地進行溝通等流程，共同合作完善高雄屏東完整快速道路路網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法