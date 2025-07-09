憂心雲林堰塞湖潰堤 南投竹山鎮8里啟動撤離

受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

2025/07/09 17:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕雲林縣古坑鄉流往南投縣竹山鎮的清水溪，8日因颱風過後強降雨在古坑草嶺段形成堰塞湖，威脅下游南投縣竹山鎮8個里的安全，竹山鎮公所為此也針對沿岸8個里展開預防撤離，先將溪畔、低窪地區居民撤往收容處所避災，以免發生危險。

四河分署說，草嶺堰塞湖昨才形成，但今天因山區雨下一整天，增加堰塞湖的不穩定性，經評估後，提醒各地應變撤離，以免當地民眾身處高風險地區發生危險，堰塞湖目前也有人員守望，之後也會建立相關預警，以利提早因應。

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竹山鎮公所表示，清水溪下游沿岸包括桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8個里，由於竹山鎮今雨下一整天，考量山區堰塞湖下大雨恐對下游各里產生危害，因此下午展開預防撤離。

現已透過里長系統向民眾宣導，要求儘速打包物品，並帶往各地安全避難處所，針對低窪、河岸地區居民優先撤離，目前已撤45戶、76人，盼及早因應降低災害。

受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

南投竹山鎮清水溪上游，位在雲林古坑鄉的草嶺河段出現堰塞湖，由於山區大雨持續，竹山鎮公所啟動沿岸8個里預防性撤離。（竹山鎮長陳東睦提供）

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