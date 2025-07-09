今年單日最大降雨量！ 曾文水庫「灌飽」 開啟防淤隧道調節性放水

曾文水庫已達滿水位，透過發電、防淤隧道等進行調節性放水。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/09 17:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到丹娜絲與低壓帶影響，曾文水庫集水區持續降雨，截至今天下午累積逾142毫米，創今年以來單日最大，曾文水庫已被「灌飽」，正開啟防淤隧道進行調節性放水，目前每秒達650立方米。

從本月7日凌晨到今天下午4點，不到3天，國內規模最大的曾文水庫，上游累積降雨已達296毫米，平均單日近百，「進帳」豐沛，讓蓄水率迅速飆升。

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今天上午10點，曾文水庫來到現階段標高228公尺的滿水位，由於集水區仍有明顯降雨，水利署南區水資源分署再次展開調節性放水的規劃。

下午1點，先進行發電放水，每秒50立方米，南水分署視上游降雨的進水狀況，下午2點進行今年首度開啟防淤隧道放水，合計每秒250立方米。

由於集水區降雨持續，到了3點，加大防淤隧道放水，連同發電放水，每秒達650立方米，南水分署籲請下游居民遠離河岸，以策安全。

南水分署觀測，截至下午4點，曾文水庫的水位標高229.38公尺，蓄水率100%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量5.53億立方米。

受颱風、低壓帶之賜，曾文水庫上游降雨豐沛，已達滿水位。（記者吳俊鋒攝）

南水分署加開防淤隧道，進行調節性放水，兼具排砂功能。（記者吳俊鋒攝）

受颱風、低壓帶之賜，曾文水庫上游降雨豐沛，已達滿水位。（記者吳俊鋒攝）

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