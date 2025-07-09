高雄東京傳奇名店〈Li.nu〉 入選7月台灣米其林指南

米其林品審員認為，Li.nu主廚遵循日本本店創辦人的理念，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧。（圖擷取自台灣米其林指南）

2025/07/09 17:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣米其林指南今天（9日）下午公布7月入選名單，包括高雄的東京傳奇名店〈Li.nu〉、 台南的FUKAI。

7月台灣米其林指南名單，包含台北、台南與高雄共5家餐廳，台北有北馥樓、鮨香、Tableau by Craig Yang；台南有FUKAI；高雄則是Li.nu。

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深耕高雄40餘年的國城建設，在二代接班領導下，將目光投向高端餐飲市場，陸續開設「Liberté」、「承Sho」、「雋GEN」等頂級餐廳，國城建設與〈Liberte'〉主廚武田建志合約到期後，再攜手創辦東京傳奇餐廳〈Bon.nu〉的料理怪傑來栖（Kurusu），來高雄開設新餐廳〈Li.nu〉，去年7月起營運。

米其林品審員認為，Li.nu主廚遵循日本本店創辦人的理念，在單一套餐中，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧，讓菜色展現出食材的純粹本質。餐廳會為首次光顧的客人提供特定套餐，採用在地蔬食和當日漁獲，並透過減法概念呈現最原始的食物風味。

另家入選的台南FUKAI，米其林品審員強調主廚有超過10年精緻餐飲經驗，以當代歐洲烹飪手法，融合西瓜綿、冬菜、剝皮辣椒等在地元素，帶來熟悉的台灣風味。套餐包含9道菜，每3個月依據時節調整菜單內容。從1樓的小櫥窗，可以欣賞到廚房裡的料理過程。

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