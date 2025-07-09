為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄東京傳奇名店〈Li.nu〉 入選7月台灣米其林指南

    米其林品審員認為，Li.nu主廚遵循日本本店創辦人的理念，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧。（圖擷取自台灣米其林指南）

    米其林品審員認為，Li.nu主廚遵循日本本店創辦人的理念，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧。（圖擷取自台灣米其林指南）

    2025/07/09 17:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣米其林指南今天（9日）下午公布7月入選名單，包括高雄的東京傳奇名店〈Li.nu〉、 台南的FUKAI。

    7月台灣米其林指南名單，包含台北、台南與高雄共5家餐廳，台北有北馥樓、鮨香、Tableau by Craig Yang；台南有FUKAI；高雄則是Li.nu。

    深耕高雄40餘年的國城建設，在二代接班領導下，將目光投向高端餐飲市場，陸續開設「Liberté」、「承Sho」、「雋GEN」等頂級餐廳，國城建設與〈Liberte'〉主廚武田建志合約到期後，再攜手創辦東京傳奇餐廳〈Bon.nu〉的料理怪傑來栖（Kurusu），來高雄開設新餐廳〈Li.nu〉，去年7月起營運。

    米其林品審員認為，Li.nu主廚遵循日本本店創辦人的理念，在單一套餐中，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧，讓菜色展現出食材的純粹本質。餐廳會為首次光顧的客人提供特定套餐，採用在地蔬食和當日漁獲，並透過減法概念呈現最原始的食物風味。

    另家入選的台南FUKAI，米其林品審員強調主廚有超過10年精緻餐飲經驗，以當代歐洲烹飪手法，融合西瓜綿、冬菜、剝皮辣椒等在地元素，帶來熟悉的台灣風味。套餐包含9道菜，每3個月依據時節調整菜單內容。從1樓的小櫥窗，可以欣賞到廚房裡的料理過程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播