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    日本地震預言破除 業者：團體旅遊訂單湧現成長1倍

    台灣國際夏季旅展7月18至21日在世貿一館舉行。（記者蔡昀容攝）

    台灣國際夏季旅展7月18至21日在世貿一館舉行。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/09 16:44

    〔記者蔡昀容／台北報導〕日本地震預言7月5日破除之後，旅遊業者觀察，日本行程詢問度大幅提升，訂單也有所成長，各家情況各有不同，成長1成甚至1倍不等。

    台灣國際夏季旅展7月18至21日在世貿一館舉行，今（9日）在台北舉行展前宣傳。旅展採「一票逛四天」，展場內容包括國內外旅遊行程、郵輪、飯店展攤等，每天前150名民眾可領早鳥紅包。

    主辦單位台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍表示，旅展邁入第10年，規模較往年大，200多家廠商、600多攤參展。「上帝關了一個門，也會開另外一個門」，對岸各省文旅單位代表沒辦法前來，但協會邀請各地商圈參展，新增「品味台灣，樂遊商圈」展區，帶來過往沒有的「商圈印象」，邀請大家來認識台灣的好、美、熱忱，為下半年安排一場精采的國內外旅遊。

    參展業者包括國內各大旅行社。可樂旅遊副總林冠賢觀察，7月5日預言確實影響日本線訂單，先前稍有停滯，尤其是企業員工旅遊及家庭團旅態度較為保守；但預言破除後需求漸漸冒出，預言翌日至昨天為止，與前一週同期相比，進單量成長1倍。

    林冠賢分析，受供給影響，暑期機票價格下修，現是搶便宜好時機。8、9月較多訂單落在關西及關東區域，主要受公司優惠影響；10、11月則是北海道及東北地區秋季賞楓潮。

    旅天下行銷部資深經理徐堅銘表示，7月5日之前諮詢狀況穩定但下單慎重，不過公司也持續推促銷，近日有1成以上成長。她觀察，許多旅客不是直接飛往目的地城市，而是目的地周邊城市，避開人潮，價格也較有彈性。

    東南旅遊行銷本部副理徐玉玲指出，7月5日過後正好迎來旅展，公司也推出下殺優惠，旅客詢問度來到高峰，預估成長1至2成；也有不少旅客趁日幣貶值，鎖定旅展秋季賞楓行程，預估成長1至2成。

    台灣國際夏季旅展9日舉辦會前宣傳活動。（記者蔡昀容攝）

    台灣國際夏季旅展9日舉辦會前宣傳活動。（記者蔡昀容攝）

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