太陽光電浮台結構物未限期清除 屏東縣府裁罰旭東環保公司

屏東縣農業處長鄭永裕率員前往現場巡查。（屏東縣政府提供）

2025/07/09 16:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，在丹娜絲颱風過境時浮台結構物散落漂流，屏東縣政府今（9日）表示，縣府限業者48小時清除完畢，期限到今日下午2時，由於現場仍有少部分未清除，縣府將依相關法令裁罰及停止旭東使用該海域3個月。

屏縣府說明，經濟部核准旭東公司執行計畫後，該公司依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」向縣府申請取得計畫作業海域，此次旭東公司散落岸邊的浮台結構物，因未於期限內清理完畢，縣府依同法第16條第1項第3款規定，使用行為對公共通行或公共水域使用有加重影響之虞，期限屆滿仍未改善，將裁處旭東公司停止使用3個月，此為最長停止使用期限。

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此外，屏東縣環保局接獲農業處通知後，稽查人員以最快速度前往現場巡查，一旦發現岸邊仍有未清除完畢的浮台結構物，將依廢棄物清理法第27條第2款規定，每件裁處最高罰額新台幣6000元，採按件處罰；目前還未確定件數。

縣府也強調，至於少數在海上作業範圍周邊的浮台結構物，由於目前仍有颱風過後的西南浪流，將依水利署「海岸防護及環境復育規劃參考手冊」，待浪高不超出1公尺時，請廠商派作業船舶出海移除。

屏縣府農業處長鄭永裕率海漁所、環保局人員前往現場巡查。（屏東縣政府提供）

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