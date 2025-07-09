明天天氣最不穩定！南部防豪雨以上降雨 週末有望轉晴

定量降水預報12小時預報圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/09 16:34

〔記者林志怡、王俊忠／綜合報導〕丹娜絲颱風遠離並減弱為熱帶性低氣壓後，台灣仍受到西南風與低壓帶影響，有明顯雨勢出現。中央氣象署提醒，明天是天氣最不穩定的一天，南部地區慎防豪雨以上降雨，且各地週五前都可能有較明顯的雨勢出現，尤其要注意短延時強降雨，氣象署也將啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業。

中央氣象署預報員林定宜表示，受低壓帶與西南風雙重影響，明天天氣最不穩定，將有短延時強降雨，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生，南部地區可能有豪雨以上降雨出現，其他地區也都有短暫陣雨，午後北部、東北部地區、東部山區可能有局部大雨。

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林定宜說，雖週五僅剩低壓帶影響，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，水氣較少，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

週六、週日因太平洋高壓增強，各地多雲到晴，午後北部、東北部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午吹西南風，南部地區有局部短暫陣雨；下週一至週三水氣再度增加，中南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，明天各地受降雨影響，比較沒有先前那麼炎熱，各地白天氣溫30至32度，週五後因為降雨趨緩，氣溫再度攀升，西半部地區可達33至34度，東半部則落在31至32度。

中央氣象署南區氣象中心指出，今、明兩天（7月9日至10日）受到低壓帶及西南風影響，大氣環境不穩定，易有對流發展造成短延時強降雨、雷擊及強陣風情形，目前氣象署持續發布豪雨特報，南部地區從今晚到明天易有豪雨等級以上的發生機率。

南區氣象中心並說，適逢大潮，沿海低窪地區漲潮期間注意排水不易、造成局部積淹水；山區需留意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲；南部沿海及離島有較強陣風，鄰近海域風浪較大，請民眾隨時注意天氣的變化。

今日累積雨量圖。（圖由中央氣象署提供）

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