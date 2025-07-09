澎湖科大校長遴選難產 第二輪4人候選名單出爐

國立澎湖科技大學龍頭，第二輪校長徵選作業展開。（記者劉禹慶攝）

2025/07/09 16:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最高學府-國立澎湖科技大學，第9任校長首輪遴選流產破局，澎科大校長遴選委員會第7次會議決議通過資格審查之第九任校長，二輪候選人共計4位：王聖璋、鄭明松、徐立群、李文熙，最快下學期開學後才會有結果。

今年國立澎湖科技大學前校長黃有評借調屆滿，返回台北科技大學任教，旋即展開第9任校長遴選，首輪經15位委員投票，3名候選人李文熙、楊政穎、鄭明松得票數都未過半數8票，依照遴選規則將重新公開推薦校長候選人，其中李文熙與鄭明松都是澎湖人。

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第二輪候選人增加為4人，分別為李文熙，成功大學電機工程學系特聘教授借調亞洲大學副校長。學歷：國立中山大學經營管理碩士．國立交通大學電子研究所博士；王聖璋，南台科技大學專任教授兼工學院副院長，國立臺灣大學材料研究所博士；鄭明松，澎湖科技大學人文暨管理學院院長（借調國立中央大學企業管理學系教授），學歷：英國京斯敦大學行銷學校博士、英國伯明翰大學商業學校碩士。徐立群，美國普渡大學資訊科學博士，成功大學會計系暨財務金融研究所教授。

由於首輪校長遴選難產，第二輪遴選程序較長，原校長黃有評必須返回台北科技大學任教，因此新學期開始，將由代理校長處理校務，代理校長人選近期內將公布。只是澎科大校長自遴選制度實施後，竟從無人連任，也讓外界相當震驚。

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