「海洋教育嘉年華」高雄科工館限定登場 動手做、玩中學海科

活動現場展示玉豐海洋科儀公司設計的「水下無人載具（ROV）」真實機體。（科工館提供）

2025/07/09 16:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕「海好有你！海洋教育嘉年華」即日起在高雄科工館限定展出6天，其中，「水下無人載具（ROV）的奇幻之旅」參觀者可模擬操控ROV，完成「深海探勘、風機檢修、海底攝影」等挑戰，認識深海前沿科技。

此次活動科工館攜手海洋委員會以創新科普展示及互動闖關活動，帶領大小朋友認識海洋能源、珍惜海洋資源，體驗海洋的多樣面貌與永續價值，展出結合「海洋能源與資源」和「海洋生態與保育」兩大主題，將深奧的海洋科學變身為動手做、玩中學的全方位體驗。

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五大互動亮點包括波浪發電、海洋保衛戰、找回海洋的顏色、行動愛海洋和水下無人載具（ROV）的奇幻之旅，科工館表示，ROV是一種由遙控操作、不需載人的水下機器人，「不怕高壓、耐得住黑暗」，搭載攝影鏡頭、機械手臂與各式感測器，能深入人類難以到達的深海區域，協助進行海洋科研、資源探勘，甚至水下施工。

現場展出玉豐海洋科儀公司設計的真實機體，互動教具設有「風機檢修」及「深海探勘」兩大關卡，玩家將化身為ROV操控員，透過模擬操作台，遠端指揮無人載具執行任務與挑戰，深入了解水下無人載具的多元功能與實際應用，從中學習科技如何協助人類探索神秘海洋。

「海好有你！海洋教育嘉年華」即日起至15日（週一為休館日）每日上午10點至下午4點，在科工館B1F圓形館中庭展出。

玩家將化身為水下無人載具操控員，透過模擬操作台，遠端指揮無人載具執行任務與挑戰。（科工館提供）

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