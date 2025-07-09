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    丹娜絲颱風重創中南部 賴清德：中央地方務必通力合作

    賴清德8日下午前往台南視察麻豆區、北門區及七股區災情，實地了解各地災損及復原情形。（圖由總統府提供）

    賴清德8日下午前往台南視察麻豆區、北門區及七股區災情，實地了解各地災損及復原情形。（圖由總統府提供）

    2025/07/09 16:14

    〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風造成台灣中南部災情慘重，兼任民進黨主席的總統賴清德今（9）日感謝第一線工作人員，並強調中央與地方務必要通力合作，讓國人盡早恢復日常生活，也請黨公職在地方上提供協助。

    民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德提到，丹娜絲颱風不僅是今年第一個發布海上陸上颱風警報的颱風，罕見的路徑，更是造成中南部嚴重的災情。

    賴清德說，他要感謝國軍、警消、台電、台水、公路局、清潔隊，以及其他關鍵基礎設施的第一線工作人員，不但在風雨中，協助民眾疏散撤離，也以最快速度，搶修各項基礎建設，與清理家園環境，「大家辛苦了」。

    賴清德表示，如今颱風已遠離，各項災後復原工作，無論是基礎建設的修繕工程，還是農漁產、民宅的災損補助，都刻不容緩。他昨天和行政院長卓榮泰，分頭前往台南和嘉義了解農損與台電搶修情形，接下來中央與地方務必要通力合作，讓國人盡早恢復日常生活；也請黨公職在地方，能夠協助颱風過後所需要幫助的事情。

    另據轉述，兼任民進黨中常委的立委王定宇建議，台南海線本次風災受損嚴重，很多地方斷電，台電從全國調度員工搶修，而位於台南市新營區的台灣自來水公司員工訓練園區有兩200間空房，盼政院協助調度提供房間給台電。

    對此，賴清德裁示，由行政院政務副秘書長王貴蓮「帶回去處理」。

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