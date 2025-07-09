遊覽車駕駛交通部前抗議強制裝身分辨識機 嗆聲：提起行政訴訟

遊覽車司機質疑交通部圖利設備業者，包圍交通部陳抗。（記者羅沛德攝）

2025/07/09 16:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部在去年中旬宣布，明年起遊覽車得強制裝「駕駛身分識別」設備，但部分司機反對。數十名遊覽車駕駛今天（9日）開遊覽車到交通部前抗議，認為現在已有GPS機器、也有識別身分功能，每月還要額外付數百元的月租費，批評交通部是「車行門神」，要對交通部提起行政訴訟。

目前全台有約13.5萬餘輛遊覽車，交通部在2017年已要求遊覽車須裝設GPS機器，確定遊覽車的位置，例如震災或颱風風災發生時，公路局透過GPS即時掌握災區受困遊覽車。

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交通部公路局去年也預告，遊覽車要強制加裝駕駛身分識別設備，目的在確保業者及監理機關能清楚掌握駕駛人勤務及駕駛時間，避免超時工作、過勞導致行車風險。

新北市遊覽車駕駛員職業工會等單位質疑交通部圖利設備業者，並號召許多遊覽車司機在今、明兩天包圍交通部陳抗，並找來孝女白琴辦法會超渡。新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，全台有6000輛靠行車，不但要繳靠行費、還有GPS裝機費、月租費，交通部還要求裝駕駛識別系統，批評交通部就是車行的門神，涉及圖利，工會將長期全面抗爭，也要提出行政訴訟。

交通部︰修法導入駕駛身分識別

交通部公路局組長梁郭國表示，修法是因目前遊覽車GPS設備僅能獲得車輛定位資訊，無法獲知該車輛的駕駛人是誰？鑑於駕駛人駕駛工時違規具有發生事故潛在風險，近年重大事故如國道古坑段遊覽車撞擊小客車事故、太平山遊覽車翻覆事故等案件，經調查都發現肇事業者涉有違反駕駛工時相關規定，所以透過修法導入駕駛身分識別將使業者及監理機關能清楚掌握駕駛人勤務及駕駛時間，以避免疲勞駕駛。

針對駕駛員職業工會所稱強制要求加裝其它設備及額外負擔資料通訊月租費，梁郭國說明，駕駛識別規範要求是指應由車輛端即時回傳駕駛資訊至業者設置的營運車輛監控管理系統，並由系統隨車輛GPS訊號提供駕駛人資訊介接到公路局遊覽車動態資訊系統，若業者採取的駕駛識別方式符合這些功能要求，「並未限制採用何種型式或設備規格」。

梁郭國強調，透過駕駛資訊管理機制了解駕駛人勤務及駕駛時間，避免不合理行程規劃更能保障駕駛權益及維護旅運安全。

遊覽車司機包圍交通部陳抗。（記者羅沛德攝）

抗議的遊覽車業者批交通部為車行門神，扮演孝女白琴辦法會超渡。（記者羅沛德攝）

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