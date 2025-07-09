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    「喪屍煙彈」爆量 短短4個月檢出破4千件 食藥署預告列管3新成分

    食藥署預告修正「管制藥品分級及品項草案」，除修正依托咪酯的化學名稱，也新增3種結構類似依托咪酯但不具醫療用途的物質，全數列為第二級管制藥品。（資料照）

    食藥署預告修正「管制藥品分級及品項草案」，除修正依托咪酯的化學名稱，也新增3種結構類似依托咪酯但不具醫療用途的物質，全數列為第二級管制藥品。（資料照）

    2025/07/09 16:02

    〔記者邱芷柔／台北報導〕「喪屍煙彈」濫用速度驚人！食品藥物管理署最新統計，其主要成分「依托咪酯（Etomidate）」在2022年尚無檢出紀錄，2023年通報22件，2024年暴增至2779件，今年僅1至4月，就已檢出4573件，不到半年就超越去年全年紀錄。食藥署今（9日）表示，已配合法務部預告修正「管制藥品分級及品項草案」，除修正依托咪酯的化學名稱，也新增3種結構類似依托咪酯但不具醫療用途的物質，全數列為第二級管制藥品，僅開放作為科學研究使用。

    此次新增列管的三項物質，分別為丁托咪酯（Butomidate，含其n-Butyl、iso-Butyl、sec-Butyl、tert-Butyl異構物）、三氟依托咪酯（TF-Etomidate）以及氟托咪酯（Flutomidate，含2-Fluoro、3-Fluoro、4-Fluoro異構物）。

    食藥署管制藥品組副組長張志旭說明，上述物質性質與依托咪酯相近，但並無醫療用途，經法務部毒品審議會於5月通過列為毒品後，食藥署也同步納入第二級管制藥品名單。未來如學術單位欲用於研究，須申請管制藥品登記證，並詳實記錄每日收支、減損、銷毀及結存情形，每年需申報使用數量，否則最高可處30萬元罰鍰。

    至於已屬第四級管制藥品的依托咪酯，張志旭說，依托咪酯近年遭非法添加進電子煙中濫用，法務部將其列為第二級毒品，但因其仍有正當醫療用途，且目前濫用檢出來源也多非來自醫療體系，因此食藥署維持既有列級未予調整。這次修正草案預告期至7月18日止，屆時將彙整意見報請行政院核定，正式生效時間視後續程序而定。

    桃園療養院副院長李俊宏表示，依托咪酯是常用的麻醉誘導劑，起效快、穩定性高，醫療上用途廣泛，近年卻被濫用添加進電子煙中吸食，多數個案由警政系統查獲，少數因出現精神異常或動作障礙才就醫，或由家屬察覺異狀送醫，近期許多社會案件都與這類物質有關，目前也持續推動「以治療代替監禁」，協助成癮者接受醫療介入。

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