超級食物暗藏重金屬危機！消基會抽驗亞麻籽 2件鎘超標

消基會檢驗發現，8件亞麻籽類樣品中，有2件鎘含量超標。（圖擷取自消基會臉書）

2025/07/09 16:09

〔記者林志怡／台北報導〕奇亞籽、亞麻籽及藜麥是近年備受推崇的食物，常常被冠上「超級食物（Superfood）」的稱號，並出現在健康、減重、降三高等健康資訊上，消基會針對市售相關品項進行抽驗，發現8件亞麻籽類樣品中，有2件鎘含量超標，呼籲主管機關加強抽驗把關，消費者也千萬不要忽略飲食的重要性，甚至完全依賴某些所謂的「超級食物」。

消基會董事長鄧惟中指出，為了解相關產品的安全性，消基會2025年3月間，於台北市、新北市及網路購物平台，購買奇亞籽類8件、亞麻籽類8件、藜麥類8件，共24件樣品進行標示與重金屬、農藥殘留相關檢驗。

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消基會秘書長陳雅萍表示，20件「包裝樣品」中，有16件符合規定，3件不符合規定，其中1件標示為簡體中文、1件沒有營養標示，另1件標有2個保存期限，另有1件透過跨境電商購買由韓國直接出貨的跨境商品，商品為韓文標示，非「食安法」規範範圍，另「散裝樣品」中有1件未標產地。

此外，消基會這次測試砷、鉛、鎘及汞（藜麥類）4個重金屬項目，奇亞籽類方面，2件樣品檢出砷，1件樣品同時檢出砷與鉛，但未超過參考限量，鎘則均未檢出。

亞麻籽類中，8件均檢出鎘，其中2件超過限量，另樣品中有2件檢出砷，雖目前「食品中污染物質及毒素衛生標準」未有直接規範，但若比照「供為製造嬰幼兒食品之原料米」標準，也均未違規，鉛則均未檢出；至於藜麥相關樣品，8件均檢出鎘，2件檢出砷，2件檢出鉛，均符合相關規範，另汞的測試結果8件均未檢出。

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