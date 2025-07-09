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    低收入戶逆轉人生 縫出希望工坊成果亮相

    南市府培力弱勢自立成縫紉師，並在「好好市集」創作平台首場亮相。（圖由南市府提供）

    南市府培力弱勢自立成縫紉師，並在「好好市集」創作平台首場亮相。（圖由南市府提供）

    2025/07/09 16:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局開辦脫貧自立計畫「一起縫出希望工坊」，今年開辦為期3個月縫紉手作課程，培訓共8名縫紉師，作品成果於今天的「好好市集」首場正式亮相，現場共9個攤位都是各創作者的成果心血，後續縫紉師將由社會局輔導團陪伴輔導創業，並走入日照機構、偏鄉校園進行義縫活動，免費幫弱勢修補衣物。

    這次參加培訓的彭小姐，是南市列冊低收入戶，在公部門單位結束以工代賑工作後，參加脫貧自立計畫─「一起縫出希望工坊」，參加了2年的課程，一路走來靠著自己的努力練習及自我對車工要求，目前已經有專屬的作品於社區產業內販售。今年，她更以助教身份回歸課程，用自己成功的經驗，陪伴另一群與自己背景相同的學員，從縫紉中找出自我價值，一起縫出希望。

    南市社會局表示，市府運用公益彩券盈餘基金經費辦理脫貧自立方案，並結合社區產業在地力量，輔導未能穩定就業的弱勢民眾提升工作技能，進而自之脫貧。未來於南市社福大樓每月將定期舉辦「好好市集」，社會局也將持續輔導更多弱勢家庭有工作能力未就業者，發掘自身就業性向與能力，提升工作能力及機會，改善家庭經濟。

    社會局說，今年開辦的縫紉手作課程，共培訓8名縫紉師，後續縫紉師將由社會局輔導團陪伴輔導創業，並走入2間日照機構、2處偏遠地區校園進行義縫活動，免費幫弱勢修補衣物，預計將有100人受惠。

    南市「好好市集」現場共9個攤位，都是各縫紉師創作的成果心血，未來也將走入日照機構、偏鄉校園免費幫弱勢修補衣物。（圖由南市府提供）

    南市「好好市集」現場共9個攤位，都是各縫紉師創作的成果心血，未來也將走入日照機構、偏鄉校園免費幫弱勢修補衣物。（圖由南市府提供）

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