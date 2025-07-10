試用品帶回家挨告怪業者「不厚道」 網嗆：試乘車能開回家？

網友與友人把試用品帶回家，慘遭業者報警提告，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/07/10 00:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕試用品別亂拿！一名女網友稱，她與友人在逛生活百貨時，朋友將試用品當作是免費贈品收進包包帶回家，沒想到過陣子竟被警方通知涉竊盜罪遭業者提告，讓原PO直呼，「都沒有人跟他連絡，就直接提告，很不厚道」。貼文曝光，引起網友熱議，但網友立場一面倒，更嗆「試乘車也可以開回家？」

網友近日在臉書社團新竹爆料公社發文稱，由於朋友誤以為店內的「試用品都可以免費拿」，於是就帶回家使用，沒想到卻遭店家報警提告，不過原PO則認為，事發後業者沒有先行聯絡就直接提告的方式很不厚道，讓她與友人也都感到十分傻眼。

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貼文曝光後，引起網友熱議，「試乘車也可以開回家？」、「你朋友應該要去大賣場比較適合、那邊很多東西都免費試用品」、「百貨公司有試躺按摩椅，怎麼不搬回家」、「這邏輯：籃子沒標價錢應該也能帶回家」、「你很不厚道，把你朋友糗事發出來」、「試用品，是現場試用啊」、「道德觀念蠻前衛的」、「試用品≠贈品，你朋友的中文老師很難過中」。

另外，不少網友則認為，「這種情況其實在店裡真的蠻常見的，尤其如果標示不清楚、沒人提醒，很多人都會誤會」、「若店內標示不清楚、沒人提醒，很多人會產生誤會」、「店家的處理方式是蠻極端的」、「這方面店家應該要標示清楚，有些人可能會誤為是贈品」。

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