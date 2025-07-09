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    18縣市豪、大雨特報！12縣市大雷雨 南投亮大豪雨紅燈

    低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9）日南投縣有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台東地區及馬祖有局部大雨發生的機率。（圖擷取自氣象署）

    低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9）日南投縣有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台東地區及馬祖有局部大雨發生的機率。（圖擷取自氣象署）

    2025/07/09 15:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9）日南投縣有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、台東地區及馬祖有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

    中央氣象署今日15時05分發布豪、大雨特報及大豪雨特報。其中，南投縣「亮紅燈」為大豪雨範圍。豪雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、台東縣、連江縣。

    另外，氣象署也發布雷雨編號0392及0391。雷雨編號0392針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。雷雨編號0391：針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分止。提醒民眾特別注意。

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