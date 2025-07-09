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    台南仍近6萬戶停電 黃偉哲：全力修復中 今晚評估復電時間

    丹娜絲颱風重創台南，尚有將近6萬戶停電。市長黃偉哲今日受訪表示，少數較偏遠地區可能還要4、5天時間復電，盼居民多體諒。（記者洪瑞琴攝）

    丹娜絲颱風重創台南，尚有將近6萬戶停電。市長黃偉哲今日受訪表示，少數較偏遠地區可能還要4、5天時間復電，盼居民多體諒。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/09 16:05

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，據地方現場查報，尚有將近6萬戶停電。市長黃偉哲今（9）日受訪表示，台電已經從全國調度全力修復中，主幹線逐步復電，少數較偏遠的分線地方如大北門地區，可能還要4、5天時間，盼居民多體諒。

    今天上午停電戶數已超過3萬，不過隨著地方現場通報逐漸增加，截至中午，各區公所回報停水停電資料，停電戶數逾5萬6040戶、停水逾1萬1189戶；房屋掀起、損壞高達6874戶，其中全掀1679戶、半掀5195戶。

    黄偉哲說，越到後面停電戶數就會減少，大北門地區有一些比較偏遠的可能要4、5天才能復電，比較集中在市區的，這1、2天會陸續復電，今晚會有時間點的評估。

    黄偉哲表示，台電不眠不休工作，到凌晨2點多，還有台電人員在跟市府回報又復電一部分，後壁區新港里、新東里凌晨4點30分復電，可見那個時候台電人員還在作業，非常謝謝他們的用心。

    黄偉哲說，不管是民意代表或者民眾，請大家多一點耐心，「沒有人不希望趕快復電，包括台電的工作人員」，但是也必須讓他們有安全且健康的環境作業；今天早上又有雷雨，原來已經復電的一些區域遭雷擊，有些地方又斷電，然後台電1個小時內又復電，真的真心感謝。

    黃偉哲表示，這次不同於之前楠西地震屋損，主要是強風造成，約有8成是屋頂或天花被掀起，造成民眾損害，市府將會研議補助機制，減輕受災戶之苦。

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