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    高雄農損逾4400萬元 市長陳其邁勘災爭取香蕉現金救助

    高雄農業損失逾4400萬元，市長陳其邁赴產區勘災。（市府提供）

    高雄農業損失逾4400萬元，市長陳其邁赴產區勘災。（市府提供）

    2025/07/09 15:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受到丹娜絲颱風影響，累積農業損失已逾4400萬元，首波爭取到瓜果、葉菜類現金救助，市長陳其邁今赴梓官、岡山產區勘災，指示加速辦理救助作業，後續全力爭取香蕉、設施等現金救助。

    市長陳其邁今赴梓官區農會及岡山區祥鶴合作社，視察瓜果、葉菜類作物供應及受損情形，指示農業局與區公所加速協助農民辦理現金救助作業，全力減輕農民損失。

    陳其邁表示，高雄為全台重要蔬果產區，感謝中央第一時間主動公告農損補助項目，也建議中央將災損明顯的香蕉納入救助公告範圍。市府將持續與中央攜手合作，全力辦理救助事宜，協助農民度過難關，他也提醒農民，如有災情請即時通報區公所，市府會主動提供協助，並感謝農會在颱風期間協助農民搶收作物，有效降低災損。

    市府首波成功向農業部爭取到農損現金救助及低利貸款方案，包含每公頃西瓜6.2萬元、香瓜8萬元，短期葉菜類（如空心菜、菠菜、金針菜，毛豆除外）每公頃2.96萬元，今起至22日受理農民申報。

    高雄受到丹娜絲颱風影響，造成葉菜類泡水損失。（記者陳文嬋攝）

    高雄受到丹娜絲颱風影響，造成葉菜類泡水損失。（記者陳文嬋攝）

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