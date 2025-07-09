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    大罷免現返鄉潮？ 高鐵7/25、7/26加開列車

    高鐵公司今天宣布加開7/25、7/2共5班次列車。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司今天宣布加開7/25、7/2共5班次列車。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/09 15:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（9日）宣布，將在7月25日（週五）、7月26日（週六）兩天，共加開5班次列車，7月11日（週五）凌晨0時起開放購票。由於7月26日剛好是罷免投票日，高鐵公司僅會在有旅運需求時加開列車，被認為應是購票人數多，有加開班次的需求。

    高鐵公司說明，只要旅客有旅運需求，高鐵公司都會視情況加開列車。根據過往經驗，高鐵公司逢年過節一定會宣布加開列車，甚至近年高雄常常有大型演唱會活動，高鐵也會加開列車因應。

    高鐵公司說明，持續觀察旅客訂位狀況，發現7月25日（週五）、7月26日（週六）的訂位踴躍，為加強服務旅客，決定在7月25日、7月26日加開5班次列車，包括南下4班、北上1班，並自7月11日（週五）凌晨0時起開放購票。詳細時段可參考高鐵公司官方網站

    高鐵公司表示，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，一次預購所需車票，並及早訂位、提前完成取票。

    高鐵公司今天宣布加開7/25、7/2共5班次列車。（圖由高鐵公司提供）

    高鐵公司今天宣布加開7/25、7/2共5班次列車。（圖由高鐵公司提供）

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