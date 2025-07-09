陳和國保家衛國曾獲勳章獲新北模範父親 生3個女兒很滿足

年度模範父親陳和國（右）68歲時曾以13小時「單攻」玉山，也攀過富士山及大霸尖山，令市長侯友宜市長相當佩服。（記者翁聿煌攝）

2025/07/09 16:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜選在9日父親節前，赴三重區向獲選今年度模範父親代表的陳和國道賀，90歲的陳和國一生奉獻國家，擔任職業軍人歷經823砲戰及台海戰役，並以性別平等觀念教育三個女兒，鼓勵適性發展；軍中退役後更曾擔任台灣省教育會秘書及中華民國青溪協會秘書長等，無論是在家庭、軍中、社會，有口皆碑，令人敬佩。

陳和國出生於日治時期，她年輕時與擔任國小教師的李彩戀結婚，婚後育有3女，他曾接受日式教育3年，終戰後投考軍校，一路當到上尉步兵連長，後又調任政戰輔導員、至政戰主任，並隨軍隊駐防金門、馬祖外島共計10年，期間經歷了823砲戰及台海保衛戰，在軍中任職32年，曾獲總統府頒授勳章3枚及國防部頒授陸軍獎座16座，於1989年以上校軍階退役。

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陳和國對男女一視同仁，因連生3女，曾有長輩要求領養男孩以延續香火，但他不為所動，他對子女的教育極為重視，採適性發展，不強求學業成績，小女兒曾至美國遊學兩次，進而至台南師範大學進修完成碩士學位，現為國小老師；長女為國稅局三重稽徵所約聘人員，次女則為輔仁大學行政職員，對社會皆有貢獻。

閒暇之餘，他喜歡下圍棋，具業餘棋士三段實力，登山更是他最大興趣，他在68歲時曾以13小時「單攻」玉山，也攀過富士山及大霸尖山，令侯友宜相當感佩，他分享退休後遊歷世界50多個國家，家中擺滿他曾到過的國家國旗，陳和國也擔任祭祀公業管理人，對家族年長者不分男女發放敬老金，深受家族親友愛戴，與妻子更長年捐款給慈濟基金會，廣結善緣。

年度模範父親陳和國（中右）子孫滿堂，一家和樂。（記者翁聿煌攝）

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