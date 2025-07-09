南投豪雨再襲 貓羅溪沿岸停車場再現淹水危機

南投市貓羅溪水暴漲。（圖擷自南投人聊天室2.0洪稚喻貼文）

2025/07/09 15:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕豪大雨襲擊南投縣，南投市、中寮鄉雨勢驚人，南投市貓羅溪沿岸較低窪處已有淹水情況，因去年大眾駕訓班後方停車場嚴重淹水，南投市公所一早即有抽水機抽水，下午該停車場部分區域淹水，有民眾從高樓遠眺發現，已有幾部停放車輛下方都是水，趕緊貼出照片，提醒車主趕快移車。

今天豪大雨，以濁水溪沿線的鄉鎮市較大，名間鄉、南投市、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉尤其中寮鄉雨勢不小，中寮鄉時雨量更一度達60毫米，而南投市時雨量也達44毫米，而去年凱米颱風造成貓羅溪沿岸大淹水，停在大眾駕訓班後方停車場的汽車全成泡水車，這幾天南投市公所在丹娜絲颱風來臨前，就先調抽水機待命，今天上午南投市雨勢強勁，抽水機一早即開始抽水。

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儘管抽水機一直在抽水，但因雨勢太大，貓羅溪溪水暴漲，而位在貓羅溪畔、地勢低窪的大眾駕訓班後方停車場，中午過後也有部分區域淹水，有莊姓民眾從高樓往下眺望，即發現有數部車子下方都是黃色的泥水。該民眾緊急在「南投人聊天室2.0」臉書社團貼出照片，呼籲車子停該處的民眾，趕緊把車移走；也有民眾貼出貓羅溪水暴漲照片，也提醒民眾儘快移走停在附近的車子。

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