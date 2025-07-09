為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投豪雨再襲 貓羅溪沿岸停車場再現淹水危機

    南投市貓羅溪水暴漲。（圖擷自南投人聊天室2.0洪稚喻貼文）

    南投市貓羅溪水暴漲。（圖擷自南投人聊天室2.0洪稚喻貼文）

    2025/07/09 15:33

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕豪大雨襲擊南投縣，南投市、中寮鄉雨勢驚人，南投市貓羅溪沿岸較低窪處已有淹水情況，因去年大眾駕訓班後方停車場嚴重淹水，南投市公所一早即有抽水機抽水，下午該停車場部分區域淹水，有民眾從高樓遠眺發現，已有幾部停放車輛下方都是水，趕緊貼出照片，提醒車主趕快移車。

    今天豪大雨，以濁水溪沿線的鄉鎮市較大，名間鄉、南投市、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉尤其中寮鄉雨勢不小，中寮鄉時雨量更一度達60毫米，而南投市時雨量也達44毫米，而去年凱米颱風造成貓羅溪沿岸大淹水，停在大眾駕訓班後方停車場的汽車全成泡水車，這幾天南投市公所在丹娜絲颱風來臨前，就先調抽水機待命，今天上午南投市雨勢強勁，抽水機一早即開始抽水。

    儘管抽水機一直在抽水，但因雨勢太大，貓羅溪溪水暴漲，而位在貓羅溪畔、地勢低窪的大眾駕訓班後方停車場，中午過後也有部分區域淹水，有莊姓民眾從高樓往下眺望，即發現有數部車子下方都是黃色的泥水。該民眾緊急在「南投人聊天室2.0」臉書社團貼出照片，呼籲車子停該處的民眾，趕緊把車移走；也有民眾貼出貓羅溪水暴漲照片，也提醒民眾儘快移走停在附近的車子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播