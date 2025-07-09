頭份建案工地旁出現「天坑」 苗縣府要求停工查明原因

頭份市中興路與富強三街口的建案工地旁的富強三街路面於今天上午7點出現一個長約3公尺、寬約2公尺、深約1.5公尺的「天坑」。（圖由民眾提供）

2025/07/09 14:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕颱風過境，苗栗縣今天上午降下大雨，位於頭份市中興路與富強三街口的建案工地旁的富強三街路面，於上午7點出現一個長約3公尺、寬約2公尺、深約1.5公尺的「天坑」，幸好沒有造成人員傷亡。苗栗縣政府獲報派員前往勘查，要求廠商先灌漿回填，並要求全面停工，調查原因與責任歸屬。

有頭份市民於今天上午7點許，發現頭份市中興路與富強三街口的建案工地旁的富強三街路面，出現天坑。縣議會副議長張淑芬服務團隊及頭份市民代表曾畯憲也接獲民眾反映，隨即通報縣府、頭份市公所。

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縣府工商發展處獲報，派員前往勘查，該天坑旁工地為地上14層、地下3層集合住宅建案，去年取得建造執照，目前正進行地下室開挖作業，疑似因連日大雨，造成地層鬆動、土體掏空，導致出現「天坑」，所幸沒有造成人員傷亡，已要求廠商灌漿回填確保安全，也要求廠商立即全面停工，調查原因與責任歸屬。

縣府要求廠商先灌漿回填。（圖由民眾提供）

坑洞範圍長約3公尺、寬約2公尺、深約1.5公尺。（圖由民眾提供）

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