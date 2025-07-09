工地連續壁施工造成天坑 高市勒令停工開罰9萬

高雄市前金區成功一路361巷，1處工地旁的道路路面坍塌。（圖由民眾提供）

2025/07/09 15:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市前金區成功一路1處工地，今天中午進行連續壁施工過程中發生坍塌，導致鄰近路面下陷成天坑；工務局勒令業者停工，並裁處9萬元罰鍰。這起意外也造成附近524戶停電，台電搶修後，截至下午2點，僅剩15戶尚未復電。

高雄市前金區成功一路361巷今天中午突然出現天坑，1處工地旁的道路路面嚴重坍塌，出現長寬各約3公尺長坑洞，深度則有1個成人高，警方已拉起封鎖線。

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高雄市工務局長楊欽富獲報趕往現場，與建築師公會及土木技師公會專家現地勘查，經評估周邊建築物結構穩定，無立即性公共安全疑慮。但工地已違反建築法第63條規定，當場勒令停工，並裁處9萬元罰鍰。

楊欽富強調，為持續掌握工地周邊安全狀況，工務局已成立專責應變平台，責成施工廠商強化鄰近基地與建築物的監測頻率與範圍，每天提報監測數據，作為滾動式安全評估依據。未來廠商若未提出具體可行的改善計畫，並經專業審查通過前，將不得復工。

台電則表示，這起路基塌陷意外造成變壓器設備下沉，影響前金區民生二路、成功一路、大同二路等一帶，共計524戶停電。台電立刻隔離故障區間，並進行轉供，1分鐘內完成第一波174戶用電；後續隔離下沉變壓器後，完成第二波轉供，目前尚有15戶持續搶修中。

工務局當場勒令業者停工，並裁處9萬元罰鍰。（圖由工務局提供）

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