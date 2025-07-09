為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南龍崎過半年節 長輩搓五行湯圓求好運

    台南龍崎的長輩們一起搓湯圓，吃半年圓、過半年節。（記者吳俊鋒攝）

    台南龍崎的長輩們一起搓湯圓，吃半年圓、過半年節。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/09 15:26

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆6月15日，台南一些傳統社區仍保有「過半年節、吃半年圓」的習俗，偏遠的龍崎，長輩們歡聚，共同搓五行湯圓，祈求下半年好運、順遂。

    活動由南關社區大學舉辦，邀請40位阿公、阿嬤參加，適逢暑假，也有5名青少年陪同長輩，一起體驗特殊的地方習俗。

    社大主任賀彩鳳表示，農曆6月15過半年節，是南關線特有習俗，以前就有吃半年圓的傳統，為了延續、扎根，每年都會與地方民眾一起度

    過。

    今年南關社大在崎頂里舉辦過半年節的文化傳承活動，與居民一起搓湯圓、吃湯圓，共同祈求下半年的順遂。

    為呼應當地的景觀特色，社大今年取材崎頂里內虎形山的諧音，精心準備白、紅、黃、綠、黑的五行湯圓。

    湯圓以天然植物染色，紅為火龍果、黃為薑黃、綠為抹茶、黑為在地特產竹炭，揉製粿粞，透過五彩繽紛的祈願，為當地長輩帶來好運與健康。

    賀彩鳳說，年初田調發現，當地許多長輩知曉這項習俗，且有些民眾家中仍持續依循傳統來過節，顯見值得推廣。

    社大也到長輩家中記錄珍貴的過節畫面，以保存特殊的在地文化。

    賀彩鳳強調，半年節是早期農業社會中的歲時節俗，在年中之際以湯圓祀拜神明、祖先，感謝上半年的庇佑，也祈求下半年的豐收與順遂；隨著時代眼演進，逐漸式微，南關線部分地區仍保留傳統。

    南關社大自2016年起，在不同社區推廣該傳統，之前集中於歸仁、關廟，今天特地到龍崎，會再將拍攝的影片透過網路傳播，讓更多人認識半年圓習俗。

    台南龍崎的長輩們一起搓五行湯圓，過半年節。（記者吳俊鋒攝）

    台南龍崎的長輩們一起搓五行湯圓，過半年節。（記者吳俊鋒攝）

    長輩們搓湯圓，吃半年圓、過半年節。（記者吳俊鋒攝）

    長輩們搓湯圓，吃半年圓、過半年節。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播