台南龍崎過半年節 長輩搓五行湯圓求好運

台南龍崎的長輩們一起搓湯圓，吃半年圓、過半年節。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/09 15:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆6月15日，台南一些傳統社區仍保有「過半年節、吃半年圓」的習俗，偏遠的龍崎，長輩們歡聚，共同搓五行湯圓，祈求下半年好運、順遂。

活動由南關社區大學舉辦，邀請40位阿公、阿嬤參加，適逢暑假，也有5名青少年陪同長輩，一起體驗特殊的地方習俗。

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社大主任賀彩鳳表示，農曆6月15過半年節，是南關線特有習俗，以前就有吃半年圓的傳統，為了延續、扎根，每年都會與地方民眾一起度

過。

今年南關社大在崎頂里舉辦過半年節的文化傳承活動，與居民一起搓湯圓、吃湯圓，共同祈求下半年的順遂。

為呼應當地的景觀特色，社大今年取材崎頂里內虎形山的諧音，精心準備白、紅、黃、綠、黑的五行湯圓。

湯圓以天然植物染色，紅為火龍果、黃為薑黃、綠為抹茶、黑為在地特產竹炭，揉製粿粞，透過五彩繽紛的祈願，為當地長輩帶來好運與健康。

賀彩鳳說，年初田調發現，當地許多長輩知曉這項習俗，且有些民眾家中仍持續依循傳統來過節，顯見值得推廣。

社大也到長輩家中記錄珍貴的過節畫面，以保存特殊的在地文化。

賀彩鳳強調，半年節是早期農業社會中的歲時節俗，在年中之際以湯圓祀拜神明、祖先，感謝上半年的庇佑，也祈求下半年的豐收與順遂；隨著時代眼演進，逐漸式微，南關線部分地區仍保留傳統。

南關社大自2016年起，在不同社區推廣該傳統，之前集中於歸仁、關廟，今天特地到龍崎，會再將拍攝的影片透過網路傳播，讓更多人認識半年圓習俗。

台南龍崎的長輩們一起搓五行湯圓，過半年節。（記者吳俊鋒攝）

長輩們搓湯圓，吃半年圓、過半年節。（記者吳俊鋒攝）

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