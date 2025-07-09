仁義潭近滿水位 台水7/15發送水庫放水演練簡訊

丹娜絲颱風帶來降雨，嘉義地區仁義潭水庫目前近滿水位。（圖由水公司五區處提供）

2025/07/09 15:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來降雨，嘉義地區仁義潭水庫近滿水位，自來水公司第五區管理處今天表示，仁義潭水庫將於7月15日下午2點至4點進行水庫放水警戒細胞廣播簡訊演練，水庫實際並沒有放水洩洪，請民眾收到警訊通知時，請勿驚慌。

依統計，截至今天上午7點止，仁義潭水庫有效蓄水量2255.58立方公尺、有效蓄水率91.4％，近滿水位。

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五區處副處長蕭博元說，為提升仁義潭水庫下游民眾安全保障，7月15日下午2點至4點進行「水庫放水警戒細胞廣播」測試演練，並利用行政院災害防救辦公室「災防警細胞廣播服務（CBS） 」發送「水庫放水警戒」警訊通知。

屆時仁義潭水庫下游、八掌溪沿岸，包含嘉義縣、市地區鄰近河道區域民眾，將在演練時間收到水庫放水警戒簡訊，實際並沒有放水洩洪，民眾收到警訊通知時，請勿驚慌。

蕭博元說，災防告警訊息測試發送目的是要測試水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的手機廣播發送告警訊息，第一時間提醒民眾遠離河床並注意安全。

此次發送訊息共2則（1則中文、1則英文），演練當日如民眾手機警報音響起，並顯示演練文字，水庫是配合演練發布警訊通知，並未實際放水洩洪，請民眾不用慌張。

仁義潭水庫將於7月15日下午2點至4點進行水庫放水警戒細胞廣播簡訊演練，水庫實際並沒有放水洩洪。（圖由水公司五區處提供）

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