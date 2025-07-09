丹娜絲風災全台農損近16億 嘉縣、南市魚塭養殖全品項納天災救助

貨櫃被丹娜絲強風吹落魚塭中。（圖由讀者提供）

2025/07/09 14:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災與708豪雨致全台農損嚴重，截至今（9日）上午11時，全台農損近16億元，嘉義縣損失最嚴重，農損超過6億元，台南農損逾4.5億元，雲林也超過3億，農業部已陸續公告天災現金救助與低利貸款品項與範圍。

嘉義縣的牡蠣與嘉義縣、台南市的魚塭養殖全品項，也都納入天災救助與低利貸款。

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農業部農糧署、畜牧司、漁業署、林業保育署彙整各縣市查報資料，全台農業產物與民間設施損失計15億9862萬元，其中農產損失約10.7億元；畜產損失約3042萬元，主要受損為雞隻，約34.6萬隻；漁產損失金額約1億8375萬元，受損漁產主要是蚵仔；林產損失為竹筍，約30萬元；民間設施損失約3億1289萬元。

農產損失中，受損最嚴重的作物為文旦，被害面積926公頃，損害程度77％，換算無收穫面積710公頃，損失金額2億1004萬元。

為協助農民盡速復耕，農業部陸續公告天災現金救助與低利貸款地區與品項，台南市與嘉義縣市除稻米以外的農產品品項全納入，台南文旦酪梨與嘉義縣市酪梨得免現勘等外，南投的香蕉，雲林的硬質玉米、高粱、香蕉、文旦、芭樂、食用玉米、竹筍、溫網室，以及雲林古坑、林內鄉屬森林副產物的竹筍，高雄屏東的西瓜、香瓜、毛豆除外的農業天災救助品項的蔬菜都納入天災現金救助與低利貸款。

其中硬質玉米、高粱每公頃救助2.8萬元，西瓜每公頃救助6.2萬元，香蕉、西瓜、文旦救助每公頃8萬元，芭樂每公頃救助10萬元，毛豆除外的蔬菜每公頃救助2.96萬元，食用玉米與非屬森林副產物竹筍每公頃4.1萬元；塑膠布溫網室的塑膠布每公頃18萬元、整體結構每公頃90萬；水平棚架網室塑膠布每公頃6萬元，整體結構每公頃20萬元。

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