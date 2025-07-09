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    反東茂產業園區 竹縣北埔鄉親抗議與農業、民生搶水

    新竹縣北埔鄉親們以「拒絕開發與民生農業搶水」標語，表明他們拒絕東茂智慧產業園區。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔鄉親們以「拒絕開發與民生農業搶水」標語，表明他們拒絕東茂智慧產業園區。（記者黃美珠攝）

    2025/07/09 15:22

    〔記者黃美珠／新竹報導〕民間財團計畫在新竹縣籌設的「東茂智慧產業園區」，因用水和交通問題直接衝擊園區出入口的北埔鄉，業者今天到北埔召開相關說明會，遭百餘鄉親手捧稻禾、「拒絕開發與民生農業搶水」等抗議標語公開表示反對。縣議員王辰翔、鄉長莊明增直指，財團把整個區域型開發互相脫鉤、化整為零進行評估，難以呈現實際上地方所受到的全面衝擊，應該用3案、4期完整的區域型大範圍評估，才能使主管機關在政策面做出相對正確的判斷。

    代表會主席徐鏡明則關切開發後的水保問題，也憂心業者未來用水改從竹東員崠淨水場供水後，勢必會有埋管工程影響台3線北埔鄉親的出入安全，供水管線一旦聯通，會不會枯水時，反而人口較少的北埔水源會被北送去竹東？事實上他獲悉，竹東已經有鄉親因憂心搶水而反對供水給這個園區使用。

    北埔水稻產銷班長謝鴻喜說，這個產業園區一次就要引入1萬5000人，北埔、峨眉加起來也才1萬3000人，原本每年9月就進入枯水期的北埔水源大坪溪，屆時水資源怎麼夠分？他痛斥，屆時不要老是說民生、工業用水要第一優先。

    該鄉南埔村素有「黃金水鄉」美譽，社區代表張伊貝說，他們花了10年才培育出可以抗稻熱病的稻種，就是要打造北埔冷泉米，保育祖先留給大家的水田。水田不僅可以滯洪、涵養地下水，友善的水田還能保存水、陸多樣生物棲地，大家最擔心的就是一旦失去農業用水，北埔冷泉米會跟著消失。

    新竹縣北埔鄉水稻產銷班長謝鴻喜（立者）質疑東茂智慧產業園區一次帶入超過北埔、峨眉2鄉的人口，讓民生和農業用水更加緊迫。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔鄉水稻產銷班長謝鴻喜（立者）質疑東茂智慧產業園區一次帶入超過北埔、峨眉2鄉的人口，讓民生和農業用水更加緊迫。（記者黃美珠攝）

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